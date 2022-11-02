Военный обозреватель и блогер Александр Коваленко ("Злой одессит") считает, что россии вскоре понадобится новая мобилизация

Частично мобилизованные на сегодняшний день выполняют роль заполнения нехватки личного состава в подразделениях, требующих вывода для восстановления боеспособности, без этого самого вывода.

Подразделение теряет боеспособность в связи с серьёзными потерями в личном составе и технике. Для восстановления его выводят из зоны боевых действий, заменяя другим. Но российское командование не может себе позволить такую роскошь, поскольку нет подразделений на замену. Оно старается все подразделения держать в зоне БД, даже утратившие боеспособность, а чмобиков напрямую завозит в ЗБД и заполняет нехватку личного состава.

Таким образом, решается проблема с компенсацией потерь в личном составе, но не технике. То есть, подразделение, по сути, не восстанавливает боеспособность. Оно получает неопытную биомассу, которую в сжатые сроки перемалывают ВСУ.

Но, самое интересное то, что это самое командование РОВ, совершая такие финты, заставляют подразделения "восстановившие боеспособность" таким образом, сразу же идти в наступление. То есть, чмобиков привозят и сразу же кидают в мясорубку.

С таким подходом в россии скоро начнут следующую частичную мобилизацию, поскольку данный набор может закончиться к началу 2023. Хотя, юридически, они эту ведь не завершили.