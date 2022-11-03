Спикер Международного волонтерского сообщества "InformNapalm", боец ВСУ Михаил Макарук считает, что Тегеран выторговал у Москвы что-то очень нужное, и это не деньги

Всё больше данных, что Иран, уже пособивший россиянам беспилотниками для атак на Украину, снабдил страну-агрессора (или вот-вот снабдит) еще и ракетами класса "земля-земля".

Москали явно что-то хорошее дали Ирану. То, что тому очень надо. Вряд ли деньги. Это его не интересует. Иранцы, несмотря на санкции, получают нефтедоллары, торгуя через те же Пакистан, Таджикистан. Думаю, активно начнут и с Арменией торговать, которая оказалась под влиянием россии, становясь, по сути, страной третьего мира.

Так что Иран точно кое-что выторговал у россиян. Неизвестно – что именно. Но не исключено, что доступ к ядерным технологиям, о котором давно мечтал. Кремль пошел конкретно ва-банк и может давать всё что угодно и кому угодно, лишь бы получать то, в чём остро нуждается. А сейчас это – пополнение ракетного фонда, беспилотного фонда.

Что касается вероятного нападения Ирана на Саудовскую Аравию, о котором заговорили в последнее время. Бросаться пугалками в стиле "можем повторить" любят и кацапы, и иранцы. Но в итоге очень больно бывает именно им. Не будем забывать, что та же Саудовская Аравия, тот же Израиль (не говоря уж о США) серьезно обеспокоены тем, что Иран может получить доступ к ядерным технологиям. Ведь в иранской доктрине прописано, что Израиль – главный враг, которого надо уничтожить.

Еще новость, что иранцы с россиянами пытаются продумать, как замаскировать поставки беспилотников, чтобы Тегеран не влетел под новые санкции. Похоже, козлом отпущения решили сделать Таджикистан, где якобы действует завод по производству БПЛА. Традиционные забросы в стиле "это не мы"…

Ну а баллистические ракеты класса "земля-земля" иранцы россиянам поставят. Если уже не поставили. Привезут разобранными, по схеме беспилотников, соберут уже в рашке, напишут на них какую-то "Фигрань-2" или "Фигрань-10" или просто будут паковать под свои С-300, "Искандер", Точку-У.

Вопрос – как Иран, который находится столько лет под санкциями смог создать ракеты более качественные, чем россияне?