"Бахнуло или не бахнуло?": как проходит типичная ночь украинцев во время войны - Наталка Клымась
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Украинская писательница и психолог Наталья Клымась рассказала историю из своей жизни о том, как просыпается ночью от резких звуков
НОЧЬ УКРАИНЦЕВ
– Сережа, ты спишь?.. Слышал, что бахнуло?!
– Наташа, спи.
– Что спи, если оно бахнуло! Сережа, не спи, сильно бахнуло! Ну-ка, посмотри, что там по району пишут, потому что мой на зарядке…
– Ничего такого, в районе спокойно, спи.
– И тревоги нет?
– В Киевской области два часа назад отбили.
– А в районе?
– Наташа, если в области отбили, то понятно, что и в районе.
– Кому понятно? Мне, например, Сережа, неясно. Чего ты привык из меня дурочку делать? Двадцать лет живем, и постоянно ты меня хочешь унизить.
…
– Сережа, опять бахнуло! Проснись!.. Что, значит, успокойся, если бахнуло! Правильно, спи, Сережа, люди уже все кругом обо всем в курсе, а мы всю информацию проспим!.. Слыхал? Теперь слыхал? Я ведь говорила! Такой звук, как банка сорвалась, а как певеошка сработала. Сережа, посмотри, что там пишут! Я бы не просила, мой на зарядке.
– По району, Наташа, все тихо. И по Киевской области тоже. Закрывай глаза, ни о чем не думай, спи.
…
– Слышишь, Сережа, ты что, уже заснул? Помнишь, как ты мне на День влюбленных в первый год знакомства подарил только букет, торт, и все… Не помнишь? А я хорошо помню! А хочешь, чтоб я забыла?.. Тогда встань и посмотри: может, точно, банку кабачков сорвало? Ведь это та умная в ток-токе посоветовала положить всего семьдесят грамм уксуса! Дурочка намахистая!
…
– Что там, Сережа? Банка, да? Я ведь говорила! Так а ты что, просто так взглянул и не вытер?!.. Три банка сорвало? Б*я, я не знаю, что из этого хуже: чтоб ПВО сработала, то ли, что ты не вытер полочку?!
– Наташа, успокойся. Завтра вытрем. Ложись спать!
– Слышишь, Сережа, давай я тебя к неврологу запишу или к эндокринологу, потому что что-то с тобой не то делается. Лучше к обоим, потому что у тебя какое-то среднее: или щитовидка, или вегетососудистая. А вегетососудистая, Сережа, такая гадость коварна, что по нервам дает. Потому что по тебе видно. И не шути с этим.
…
– Сережа, проснись! Нет, не бахнуло. Чего сразу бахнуло? Посмотри в телефоне, все ли успокоительные по рецепту?.. Господи! Чего ты злишься! Это ведь для тебя!
…
– Б*я, какой нервный, пусть Бог милует, на улице война, а он такой нервный!
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