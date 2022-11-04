Украинская писательница и психолог Наталья Клымась рассказала историю из своей жизни о том, как просыпается ночью от резких звуков

НОЧЬ УКРАИНЦЕВ

– Сережа, ты спишь?.. Слышал, что бахнуло?!

– Наташа, спи.

– Что спи, если оно бахнуло! Сережа, не спи, сильно бахнуло! Ну-ка, посмотри, что там по району пишут, потому что мой на зарядке…

– Ничего такого, в районе спокойно, спи.

– И тревоги нет?

– В Киевской области два часа назад отбили.

– А в районе?

– Наташа, если в области отбили, то понятно, что и в районе.

– Кому понятно? Мне, например, Сережа, неясно. Чего ты привык из меня дурочку делать? Двадцать лет живем, и постоянно ты меня хочешь унизить.

…

– Сережа, опять бахнуло! Проснись!.. Что, значит, успокойся, если бахнуло! Правильно, спи, Сережа, люди уже все кругом обо всем в курсе, а мы всю информацию проспим!.. Слыхал? Теперь слыхал? Я ведь говорила! Такой звук, как банка сорвалась, а как певеошка сработала. Сережа, посмотри, что там пишут! Я бы не просила, мой на зарядке.

– По району, Наташа, все тихо. И по Киевской области тоже. Закрывай глаза, ни о чем не думай, спи.

…

– Слышишь, Сережа, ты что, уже заснул? Помнишь, как ты мне на День влюбленных в первый год знакомства подарил только букет, торт, и все… Не помнишь? А я хорошо помню! А хочешь, чтоб я забыла?.. Тогда встань и посмотри: может, точно, банку кабачков сорвало? Ведь это та умная в ток-токе посоветовала положить всего семьдесят грамм уксуса! Дурочка намахистая!

…

– Что там, Сережа? Банка, да? Я ведь говорила! Так а ты что, просто так взглянул и не вытер?!.. Три банка сорвало? Б*я, я не знаю, что из этого хуже: чтоб ПВО сработала, то ли, что ты не вытер полочку?!

– Наташа, успокойся. Завтра вытрем. Ложись спать!

– Слышишь, Сережа, давай я тебя к неврологу запишу или к эндокринологу, потому что что-то с тобой не то делается. Лучше к обоим, потому что у тебя какое-то среднее: или щитовидка, или вегетососудистая. А вегетососудистая, Сережа, такая гадость коварна, что по нервам дает. Потому что по тебе видно. И не шути с этим.

…

– Сережа, проснись! Нет, не бахнуло. Чего сразу бахнуло? Посмотри в телефоне, все ли успокоительные по рецепту?.. Господи! Чего ты злишься! Это ведь для тебя!

…

– Б*я, какой нервный, пусть Бог милует, на улице война, а он такой нервный!