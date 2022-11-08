Советник министра обороны Украины Алексей Копытько рассказал о дальнейших планах Минобороны относительно поставок вооружений

Сегодня в Украину зашли первые 2 комплекса NASAMS, а также Aspide.

Напомню. В августе 2021 г. тогда ещё вице-премьер Алексей Резников во время визита в США поднял тему передачи Украине средств ПВО. Звучали разные форматы, в том числе – размещение американских расчётов в формате "не-баз" (чтоб не нарушать Конституцию).

Тогда альтернативно одарённая публика в Украине организованно посмеивалась. Мол, шутить изволите, какое ПВО/ПРО?

В ноябре 2021 г. (ровно год назад) во время визита в Вашингтон уже в статусе министра обороны Резников просил передать Украине стингеры. Тогда был ответ – это невозможно. Невозможно и всё…

Первые 100 стингеров появились в конце января 2022 года (из Литвы с разрешения США).

По состоянию на сейчас получены (если условно расставить по эшелонам):

0) ПЗРК — Stinger, Piorun, GROM, Mistral, LMM Martlet, Starstreak;

1) ЗРК и ЗАК — Stormer HVM, Dual Mount Stinger, Aspide, Gepard. На подходе Crotale.

2) (условные "БУКи") — ЗРК IRIS-T, NASAMS. На подходе Hawk.

3) (условный С-300) — активно дискутируется в прикладном контексте SAMP-T.

Плюс куплен-получен ряд систем советского образца.

Относительно отечественных ЗРК пока ничего говорить не буду, всему своё время.

О каком-то насыщении пока речь не идёт, средств ПВО/ПРО явно недостаточно. Но главное – произошёл тектонический сдвиг. Дальше будет только усиление.

С одной стороны – это радует.

С другой стороны – прозревшие западные деятели вызывают крайне смешанные чувства. Ибо сегодня они говорят теми словами, которые им адресовали год назад. Вот прям до буквы. И у этого прозрения страшная цена…

Работа продолжается. Следующая осязаемая цель – самолёты.