Сегодня в Украину зашли первые комплексы NASAMS. Следующая осязаемая цель – самолёты - Алексей Копытько
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Советник министра обороны Украины Алексей Копытько рассказал о дальнейших планах Минобороны относительно поставок вооружений
Сегодня в Украину зашли первые 2 комплекса NASAMS, а также Aspide.
Напомню. В августе 2021 г. тогда ещё вице-премьер Алексей Резников во время визита в США поднял тему передачи Украине средств ПВО. Звучали разные форматы, в том числе – размещение американских расчётов в формате "не-баз" (чтоб не нарушать Конституцию).
Тогда альтернативно одарённая публика в Украине организованно посмеивалась. Мол, шутить изволите, какое ПВО/ПРО?
В ноябре 2021 г. (ровно год назад) во время визита в Вашингтон уже в статусе министра обороны Резников просил передать Украине стингеры. Тогда был ответ – это невозможно. Невозможно и всё…
Первые 100 стингеров появились в конце января 2022 года (из Литвы с разрешения США).
По состоянию на сейчас получены (если условно расставить по эшелонам):
0) ПЗРК — Stinger, Piorun, GROM, Mistral, LMM Martlet, Starstreak;
1) ЗРК и ЗАК — Stormer HVM, Dual Mount Stinger, Aspide, Gepard. На подходе Crotale.
2) (условные "БУКи") — ЗРК IRIS-T, NASAMS. На подходе Hawk.
3) (условный С-300) — активно дискутируется в прикладном контексте SAMP-T.
Плюс куплен-получен ряд систем советского образца.
Относительно отечественных ЗРК пока ничего говорить не буду, всему своё время.
О каком-то насыщении пока речь не идёт, средств ПВО/ПРО явно недостаточно. Но главное – произошёл тектонический сдвиг. Дальше будет только усиление.
С одной стороны – это радует.
С другой стороны – прозревшие западные деятели вызывают крайне смешанные чувства. Ибо сегодня они говорят теми словами, которые им адресовали год назад. Вот прям до буквы. И у этого прозрения страшная цена…
Работа продолжается. Следующая осязаемая цель – самолёты.
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