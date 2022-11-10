Известный украинский блогер, публицист и военный эксперт Кирилл Данильченко рассказал, чем для россиян обернется потеря правого берега Херсонщины

24 октября я говорил, что "прямо сейчас" в Херсоне не будет.

Что надо подтянуть тылы после прорыва на Дудчаны, отремонтировать технику, ибо там тяжелые бои. Что по посадкам тоже немало наших хамвиков подбитых, надо решить вопрос со снабжением, мостами в тылу и стать на лопату там где ВСУ продвинулись.

Что они удерживают Снигиревку, каналы, и мы пока не вышли на рубежи, откуда арта сможет бить по переправам 122-ми и 105 мм, а не штучными Экскалибурами и Смартами.

Сейчас 9 ноября.

Шойгу и Суровикин решили СВОрачиваться.

Две недели.

За это время Правдино с каналами вокруг него вернулось в родную украинскую гавань. Случилось немало схождений благодатных М-30. Постоянные прилеты и в самом Херсоне, и в Н. Каховке, и даже в оперативном тылу на Левобережье.

Плюс зима на носу. Днепр не замерзает на юге быстро, чтобы по нему проехала танк или фура. Бывает и совсем не замерзает. А так дней 20 надо чтобы держался ноль\минус. Пока сможет по льду пойти снабжение.

Но в это время возможен ледоход и шуга, что сделает паромное и лодочное движение невозможным. И были бы регулярные приходы по насыпной гравийной дамбе, взамен побитой.

Отсюда слова Суровикина, что город Херсон и прилегающие населенные пункты не могут нормально снабжаться и функционировать.

Областной центр не может несколько недель висеть на сбитых в кучу паромах нос к корме и одной дамбе.

Потому, что если у армии уже лимиты на снаряды и топляк, то все что там пытались выстроить коллаборанты в плане хозяйства, просто легло бы в ноль.

И эти десятки тысяч оголодавшего и замерзающего народу, всё равно разложили бы группировку в секторе в ноль. С брошенной техникой и картиной полного разгрома.

А сейчас они попытаются отдать нам завесу из патрулей и секретов на линии соприкосновения, чтобы этого избежать.

То, что противник будет выбит с Правобережья огромный успех, стратегического уровня.

Армянску приготовиться принимать подарки от "Хаймарсов", рокадам между Крымом и Мелитополем приготовиться ловить дистанционные системы минирования с "Марсов" и 155-мм систем через реку, вся логистика, особенно железнодорожная в Причерноморье будет под украинским огневым контролем.

Мы сможем наконец-то отодвинуть угрозу от Николаева, сможем прекратить этот бесконечный ад оккупации для херсонцев, прикрыться рекой и заняться другими проблемными участками фронта.

Весной россияне рвались форсировать Южный Буг, чтобы выйти к ЮАЭС и высаживали тактические десанты по всему югу. А сейчас "ради сохранения жизней военнослужащих" бегут за Днепр и выстраивают линию обороны из бетонных сортиров в Каховке.

Огромная и страшная цена заплачена, за то, чтобы им сломали хребет в секторе.

Но это будет удар, от которого ни пропаганда РФ, ни их режим, ни выстроенная картина мира, где они наследники дедов победителей, ведут туземную специальную операцию против нацистов и бендеровцев, уже не сможет оправиться.