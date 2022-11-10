Бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука специально для "Телеграфа" прокомментировал действия ВСУ на Херсонщине

Мы вошли в 260-й день с начала широкомасштабного российского вторжении в Украину с приятными новостями. Оккупанты отступают на Херсонщине, признав, что не способны удержать собственно Херсон.

Надо понимать, что вечером среды, 9 ноября, россияне лишь объявили о приказе по отводу войск на левый берег. Понятно, что такое многочисленное скопление военнослужащих и техники вывести мгновенно невозможно. Да мы и не дадим противнику это так просто сделать, ведь контролируем пути отступления.

Российские генералы во время вчерашнего совещания по поводу отхода публично сообщили, что те подразделения, которые будут выведены из Херсона, намерены перебазировать на восточное направление. То есть речь идет о Донецкой и Луганской областях, где идут жесточайшие бои.

Вместе с тем примерно в половине девятого вечера начали поступать сообщения из Каховки, Херсона, других населенных пунктах, которые пока подконтрольны россиянам, о массовых и сильных взрывах. А около девяти вечера пошли видео, в которых зафиксированы обстрелы колонн российской военной техники. Похоже, ВСУ не дают оккупантам спокойно передислоцироваться с Херсонского на другие направления линий фронта.

Еще в июне-июле, во время пребывания на одном из телеканалов, я говорил, что у меня есть уверенность – ВСУ будут освобождать Херсон не путем лобового штурма, что чревато массовыми разрушениями и жертвами, а тонкими действиями, обходя его, беря под огневой контроль склады и переправы, фактически вынуждая оккупантов под угрозой окружения оставить город. И я счастлив, что так и случилось.

Интересная волна уже в росСМИ: мол, "хохлам нечем гордиться, они Херсон не отбили, мы сами ушли, битвы не было". Ну что тут скажешь? Идиоты. В тактике украинцев и россиян есть важное отличие. На примере Херсона это четко видно. Достигать своих целей разрушениями городов и убийством десятков тысяч мирных жителей и собственных военнослужащих – это способы россии. А существуют другие методы достижения целей. И я горжусь тем, что нашему военному командованию удалось продемонстрировать именно такие методы освобождения городов.