Главный редактор "Телеграфа" Ярослав Жаренов об отзыве аккредитации у ряда журналистов из-за работы в деоккупированном Херсоне:

Вот уже несколько дней одной из главных тем в медийной тусовке является ситуация вокруг работы журналистов в только что деоккупированном Херсоне. Дело в том, что официально работникам СМИ было запрещено снимать, как воинов ВСУ встречали в отбитом у россиян Херсоне через 8 месяцев после оккупации.

Основное внимание привлекли представители американских CNN и Sky News, проводившие прямые трансляции на весь мир, показывая, как радостно в Херсоне восприняли свое освобождение. Многие украинские работники медиа выражали недовольство, поскольку некоторые иностранные и отечественные СМИ нарушили правила и опубликовали "запрещенные" репортажи. Фото из Херсона облетели всю планету и стали мемами.

Недовольство тех, кто "играл по правилам" аргументировано тем, что эти правила не были одинаковыми для всех. После почти суток споров стало известно, что работники СМИ, работавшие в Херсоне в первый день освобождения, когда туда только вошли военные, лишили аккредитации Министерства обороны — они больше не смогут работать в зоне боевых действий.

Среди них был и фотокорреспондент "Телеграфа" Евгений Завгородний.

"Фото о большой победе и личном поражении. На этих снимках вы видите радость жителей Херсона, встречающих освободителей. А я вижу письмо от Вооруженных Сил с лишением меня аккредитации в связи с "грубым нарушением", которое я получил сегодня утром", – так он прокомментировал это решение.

Освобожденный Херсон. Фото: Евгений Завгородний, "Телеграф"

Евгений, как и другие наши коллеги, был одним из первых, кто попал в только что освобожденные Бучу и Ирпень. Срочно уехал в Чернигов, Сумы, Ахтырку и другие города, как только российские военные были изгнаны с севера нашей страны. Неоднократно посещал прифронтовой Николаев, пострадавшие от обстрелов Славянск, Краматорск, Бахмут.

Освобожденный Херсон. Фото: Евгений Завгородний, "Телеграф"

Освобожденный Херсон. Фото: Евгений Завгородний, "Телеграф"

Жаль, что большой праздник освобождения Херсона превратился в долгие обсуждения о целесообразности работы журналистов на деоккупированных территориях. Как главный редактор я несу ответственность за действия своих коллег и подчиненных. И сегодня как главный редактор я хочу показать вам, как выглядит счастье.

Освобожденный Херсон. Фото: Евгений Завгородний, "Телеграф"

Это те самые снимки, которые наш фотокорреспондент Евгений Завгородний сделал в Херсоне, и за которые был лишен права работать на войне. Они о ПОБЕДЕ. О поражении россиян и большом шаге к главной Победе Украины. Мы хотим, что эти снимки видел весь мир.

Освобожденный Херсон. Фото: Евгений Завгородний, "Телеграф"

Освобожденный Херсон. Фото: Евгений Завгородний, "Телеграф"

Украинские журналисты как никто другой понимают, что такое война. Понимают все риски и знают, насколько важно показать миру происходящее. А часто это совсем неприятные, но нужные вещи: уничтоженные города, эксгумации братских могил, документирование следов пыток над нашими гражданами. Мы хотим уважать установленные правила, но в то же время хотим, чтобы государство с уважением относилось к работе журналистов, не воспринимало медийщиков врагами.

Освобожденный Херсон. Фото: Евгений Завгородний, "Телеграф"

С момента полномасштабного вторжения все украинское медийное сообщество продемонстрировало, что ОБЩАЯ ПОБЕДА ДЛЯ НАС ВАЖНЕЕ ЛИЧНОГО ХАЙПА. Наши СМИ показали, что взрослые и взвешенные. Особенно в вопросах, связанных с войной.

Освобожденный Херсон. Фото: Евгений Завгородний, "Телеграф"

Мы обращаемся в Министерство обороны с просьбой пересмотреть решение о лишении аккредитации нашего корреспондента Евгения Завгороднего и всех набравшихся смелости и отправившихся в Херсон 11 ноября. Также мы предлагаем пересмотреть механизм работы журналистов на освобожденных территориях и совместно выработать решение, которое позволит всем нам работать и эффективно выполнять свои обязанности. Наша обязанность – показать правду. А ведь правда в том, что мы победим! И освобожденных городов будет еще много. Хотелось бы, чтобы в следующие города и военные, и корреспонденты заходили вместе, показывая все, что после себя оставляет россия.