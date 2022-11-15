Военный обозреватель, главный редактор "Апострофа" Денис Попович полагает, что боевые действия будут продолжаться

Президент Украины Владимир Зеленский, выступив с видеообращением к лидерам G20, в очередной раз подчеркнул, что Киев согласится на мир, когда рф выведет свои войска со всех наших территорий, заплатит за нанесенный ущерб, а также гарантирует неповторение агрессии.

В таком же ключе высказался главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время телефонной беседы с главой объединенного комитета штабов Марком Милли.

Следует понимать, что Украина после победы под Херсоном будет и дальше развивать свой успех. На стороне ВСУ – большой морально-психологический подъем и вера в победу. Это позволяет формировать активную позицию на любых переговорах, которые сейчас буквально вымаливает россия.

В то же время воодушевление армии и общества достигаемыми успехами заставляют украинское военно-политическое руководство формулировать свои требования по максимуму. Именно такая позиция армии и общества вынуждают Владимира Зеленского и Валерия Залужного делать жесткие заявления. Но при этом, несмотря на военные поражения, россия, хочет оставить за собой временно подконтрольные ей территории, что, конечно же, не может устроить Украину.

Официально МИД рф заявляет, что требования Украины вывести все российские войска с нашей территории – нереалистичны. Это означает, что отправной точки для начала мирных переговоров пока не существует, а значит – боевые действия в ближайшей перспективе будут продолжаться.