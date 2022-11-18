Известный тележурналист и боец территориальной обороны – о том, почему нельзя не гордиться украинскими бойцами

Приеду домой – выброшу постер с Рембо. Он у меня с детства висит в комнате. Образец воина! Был. Разочаровался:) На войне я понял, что любой боевик так далек от реальности. Нет. Есть достаточно реалистичные фильмы о войне. С подлинными диалогами. К примеру - "В бой идут одни старики":

– А чего вы на меня так смотрите? Спрашивает своего нового механика молодой пилот, прибывший на фронт после учебки. – Не нравлюсь?

- ты у меня уже пятый… Отвечает сухо механик.

Такое, к сожалению, бывает. С*ка война.

Вернусь и нарисую портрет украинского воина. Обобщенный. Повешу вместо Рэмбо. С каской от волонтеров, с броником, на который скинулась семья. В штанах, заляпанных солярой и землей. С сединой в бороде, уставшими глазами и сигаретой в зубах.

Наш солдат не накачан, может быть, даже без кубиков пресса. С мозолистыми руками. Эти руки когда-то варили кофе людям, держали руль маршрутки или пересчитывали золотой запас Украины. Сейчас они держат калаши, гранатометы, носят Агс, ПТУРы, протирают танковые снаряды, заряжают Хаймарсы и ремонтируют пушки. А после работы гладят и кормят бездомных котят и собак на освобожденных территориях.

Большинство этих рук действительно "ничего не воровали". Эти руки могут сварить борщ, напечь пирожков, подоить гулявшую возле ничейную корову. Вот вы мне скажите – в боевиках где-то герои спасают котят? Ладно. Есть исключение одно. Фильм "Никто". Там Хатч достает котика из вентиляции и кормит. Но режиссер точно идею взял у наших бойцов ВСУ.

Наш солдат умеет за секунды накладывать себе турникет, гоняет по грунтовым дорогам, как Шумахер на асфальте, как Паганини виртуозно владеет скрипкой, так наш лопатой и топором.

Кстати, вы видели, где на Рембо турникет висит? Ходит как лошара, без турникета.

Наш солдат роет окопы, как Бог. Потому что все детство сажал картошку. Хоть в одном из фильмов вы видели у Рэмбо лопату? Хоть раз он рыл окоп? И Швацнеггер не видел. И картошку они не пожарят на костре, как наш воин. Со шкварками и так, чтобы полсела пришли на запах.

Наши воины круче Рембо, Шварца и не побоюсь даже сказать, Чака Норриса. В каком фильме вы увидите бывшего почтальона, сбивающего днем по несколько вражеских вертолётов в день? Или оператора успешного телевизионного проекта, который под минометным обстрелом корректирует через дрон огонь танков? Или эксперта по видеонаблюдению, который с "уставшими" коленями таскает АГСа и летом с патронами по 3-4 километра по донецким @беням, с их уникальной грязью. Которая тонами налипает на берцы и как естественные оковы мешает движению. В каком боевике герои в окопе между "выходом" и "приходом" спрашивают друг друга — Кстати, как там Динамо сыграло в Еврокубках?

Только наши воины, сидя под обстрелами на гнилом картофеле в старом погребе могут учить английский. А все окружающие бойцы шутить: "А ты оптимист!"

Наши воины высокоинтеллектуальны и развиты. Вечером вместо того, чтобы запрыгнуть в спальник, они часами могут дискутировать о гендерных проблемах или влиянии церкви на общественные процессы. И в это время чистят оружие. Наши воины настолько суровые, что называют свой дом "Дом рычащих тигров" (так они все храпят).

Я уверен, что Рембо не знает наизусть гимн Украины, а наши знают и поют. И "Черону калину". А на гитаре сыграть могут круче Браена Мея. Только наши могут выстоять в очереди на Новую почту пять часов. Рембо бы обиделся и накатал письмо в Госдеп. А наши терпят!

Только наши могут уйти в армию без медкомиссии, имея инфаркт за спиной и не скулить.

Наши герои не пьют. Но могут поднять бокал с пепси и сказать как Маэстро: "Будем жить, пехота!".

Я горжусь украинскими бойцами.

Верю в ВСУ!

Источник – Фейсбук Михаила Шаманова