Ракетные удары россиян уменьшают финансирование нашей армии - Ярослав Железняк
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Народный депутат Ярослав Железняк объяснил, что нужно делать, чтобы Украине хватало денег на армию
В Минэкономики пересмотрен макропрогноз в связи с массированными ракетными ударами по объектам энергетики.
И это достаточно логично, что отсутствие электричества будет негативно влиять на экономику. В кофейне нет света -> она не работает -> меньше продаст кофе, меньше зарплат и налогов в бюджет.
И тут очевидно, что враг использует атаки на энергетическую инфраструктуру не только, чтобы терроризировать население, но и чтобы уменьшить наши военные расходы.
Напомню, что все военные расходы мы финансируем "на свои": налоги, таможенные платежи, дивиденды, приватизация и национализация. Международные деньги запрещены.
Теперь к цифрам. Бюджет 2023 года:
- доходы 1,3 трлн грн;
- расходы на национальную безопасность и оборону 1,14 трлн грн.
Соответственно если падение в доходах на -10%, нам едва будет хватать собственных денег на армию.
Конечно, мы сможем еще "напечатать" и применить другие креативные подходы, но все это достаточно рискованно.
Поэтому вопрос выполнения доходной части бюджета и, главное, рационального его использования далее — это уже военная важность.
Что нужно сделать:
– Все наши доходы должны идти только на военные нужды. Уж если не нужно, то по остаточному принципу на другие расходы.
Никаких скрытых соц-экономов под видом "Фондов ликвидации последствий войны", который наполняется деньгами от национализации. Школу в отдельном округе можно поремонтировать и за деньги с международной поддержки, а военным зарплату мы платим только "со своих". Буду вносить соответствующие изменения в законы.
- Что-то сделать с таможней и БЭБ. Таможня это прямо сейчас стал некий коррупционный стыд, где откровенные черти, из-за которых теряем в бюджет 10-12 млрд в месяц. Ну и БЭБ, которые в упор не видят откровенных экономических преступлений, и своим бездействием тоже на 50-100 млрд грн минусуют доходы. И там, и там немедленно нужны кадровые решения.
Еще раз: похоже, что враг, обстреливая энергетическую инфраструктуру, преследует цели уничтожить финансирование нашей армии.
И все, кто используют деньги бюджета сейчас неэффективно или вообще их воруют, — тупо ему помогают в этом, — считает Ярослав Железняк.
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