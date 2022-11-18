Народный депутат Ярослав Железняк объяснил, что нужно делать, чтобы Украине хватало денег на армию

В Минэкономики пересмотрен макропрогноз в связи с массированными ракетными ударами по объектам энергетики.

И это достаточно логично, что отсутствие электричества будет негативно влиять на экономику. В кофейне нет света -> она не работает -> меньше продаст кофе, меньше зарплат и налогов в бюджет.

И тут очевидно, что враг использует атаки на энергетическую инфраструктуру не только, чтобы терроризировать население, но и чтобы уменьшить наши военные расходы.

Напомню, что все военные расходы мы финансируем "на свои": налоги, таможенные платежи, дивиденды, приватизация и национализация. Международные деньги запрещены.

Теперь к цифрам. Бюджет 2023 года:

- доходы 1,3 трлн грн;

- расходы на национальную безопасность и оборону 1,14 трлн грн.

Соответственно если падение в доходах на -10%, нам едва будет хватать собственных денег на армию.

Конечно, мы сможем еще "напечатать" и применить другие креативные подходы, но все это достаточно рискованно.

Поэтому вопрос выполнения доходной части бюджета и, главное, рационального его использования далее — это уже военная важность.

Что нужно сделать:

– Все наши доходы должны идти только на военные нужды. Уж если не нужно, то по остаточному принципу на другие расходы.

Никаких скрытых соц-экономов под видом "Фондов ликвидации последствий войны", который наполняется деньгами от национализации. Школу в отдельном округе можно поремонтировать и за деньги с международной поддержки, а военным зарплату мы платим только "со своих". Буду вносить соответствующие изменения в законы.

- Что-то сделать с таможней и БЭБ. Таможня это прямо сейчас стал некий коррупционный стыд, где откровенные черти, из-за которых теряем в бюджет 10-12 млрд в месяц. Ну и БЭБ, которые в упор не видят откровенных экономических преступлений, и своим бездействием тоже на 50-100 млрд грн минусуют доходы. И там, и там немедленно нужны кадровые решения.

Еще раз: похоже, что враг, обстреливая энергетическую инфраструктуру, преследует цели уничтожить финансирование нашей армии.

И все, кто используют деньги бюджета сейчас неэффективно или вообще их воруют, — тупо ему помогают в этом, — считает Ярослав Железняк.