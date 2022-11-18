Военный эксперт Кирилл Данильченко рассказал, как бойцы ПВО закрывают наше небо

Андрей Шор, кстати, все верно написал по поводу видосиков с перехватами вражеских ракет и красивых дымных хвостов из посадок.

Потому, что кто-то их опять выложил и ждет лайков.

Но он просто не знает, что 25-метровую вышку к С-300 поднимать час, а для того чтобы перевезти ее на запасную позицию, нужен автопоезд, а еще есть вторая версия этой вышки — она выше на 13 метров, и там требуется кран.

Потом необходимо опустить вышку низковысотного обнаружителя и обнаружителя крылатых ракет, две дизель-станции отсоединить от сети, засунуть все снимаемое хозяйство в фургоны.

Есть дизель-станции 13 тонн, они на колесной базе и, по сути, есть фургон, а есть такие, что нужно тащить и носить.

Километры кабельного хозяйства — тонны и бухты.

Есть отдельно генераторы для машины командира дивизиона, и пошло-поехало.

А есть трансформаторные станции — это когда в регионе цело электропитание и мы можем запитаться от сети.

Надо свести станины, прикатить полуприцепы, загрузить это всё.

Обязательно или МАЗ 1979 года поломается, или кран, или гидравлика.

Надо собрать по посадкам вокруг охрану, стрелков ПЗРК и "Утеса" или "ЗУ-23\2".

Все это затащить, занести, забить кувалдой, прикрепить, собрать, инструктировать.

В этом момент все еще может прилететь вражеская ракета по вашему информативному видео, где видна посадка, откуда вышло.

Скорее всего, нет, полетное задание долго загружается, но может, прецеденты были.

Но не выложить невозможно.

Там ценнейшая инфа, которую срочно нужно явить миру — "У-и-и-и, там мой дом" и "Отето *бонуло, вот это контент".

В это время пусковые и управление будет переезжать на запасную позицию. И собирать это всё до кучи. Этой же ночью.

Обязательно кто-то другой выложит видео, как большие военные машинки куда-то едут, мама, ты видишь что я снимаю? Ведь долбо*бы — национальное богатство.

К утру опухшие от пуэра, энергетиков и 8 месяцев такого цикла люди попробуют поспать, но тут начнутся "мопеды", отдыхающую смену подымут, и она разбежится по своему расписанию.

Кто-то — охранять, кто-то — обслуживать геники, кто-то сидеть за пультами и в кунгах. Последует пуск, надо будет переезжать, но кто-то опять побежит выкладывать горячий контент, потому, что печет в заднице.

Ты проснешься и посмотришь, сколько у тебя лайков за ночь. Ты стал блогером, молодец. И еще самую малость долбо*бом. Но ты так и не узнаешь этого. Не получится тебе пересечься с сержантом с антенного поста, в сотый раз тащащего на себе ящик и бухту кабеля. А жаль.

Источник: Фейсбук-страница Кирилла Данильченко