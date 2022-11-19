Офицер Армии обороны Израиля, военный аналитик Игаль Левин описал, что происходит под Бахмутом

Сейчас часть побратимов и знакомых перекинули под Бахмут. Там, словами военных, стабильно сложная ситуация. Русские уже четыре месяца штурмуют этот город — и ценой больших жертв медленно (порой очень медленно), но продвигаются.

Тактика у врага незамысловатая. В войне такого масштаба есть понятие как "закрепится", то есть занять позиции и наладить связь с "большой землей". Если это получилось, то это и есть то самое продвижение. Я собрал уже под полсотни свидетельств оттуда — тактика русских не меняется.

Выглядит это примерно так: работают дальнобойными системами (да, как правило, советскими и старыми) и посылают условно несколько рот в атаку. Когда первая сотня человек через посадки и развалины приближается к украинским позициям, предпринимается попытка штурма. Если даже из этой сотни человек выживает только десять, но им удается занять наши позиции, тогда дальше русские посылают следующую роту для продолжения натиска, пока украинцы отходят или дезорганизованы утерей опорника.

Им достаточно даже пяти человек, лишь бы занять позиции и дать сигнал, что на этом участке украинская оборона выбита. Это и есть то самое "закрепиться".

Да, вы можете отбить так атаку за атакой, но на сотый раз (напомню, что они штурмуют Бахмут уже четыре месяца) у них получится пробить один из опорников и продвинуться. Западные военные школы, как и военная школа Израиля, и близко не рассматривают такую тактику как нечто серьезное. Ни НАТО, ни АОИ и мысли не могут допустить о сжигании сотен и тысяч своих солдат подобным образом. Но русские пользуются раболепским молчанием своего мобилизованного стада — они возвели эту тактику чуть ли ни в единственный действенный инструмент.

По-хорошему это контрится разведкой и дальнобойными средствами поражения. Ну и скоростью, конечно же. То самое пресловутое "закрытие циклов", то есть время от момента обнаружения вот такой атаки и до момента прилетов высокоточных боеприпасов по наступающим.

Ну и не забываем аксиому, что "линия обороны всегда будет прорвана", и то, что на войне статика означает неминуемую смерть. Наилучшая контрмера для окончательного срыва их планов штурма и захвата Бахмута это контрнаступление — севернее и южнее в сочетании с массированным огневым поражением всех их точек развертывания тех самых чмобиков и вагнеровских зеков.

Но где и когда провести эту контратаку, судить не мне: я не командую войсками и не нахожусь там. Это компетенция украинского Генштаба. Я уверен, что они это понимают еще лучше меня.

Да, враг очень ограниченно использует технику, так как Украина разрушила и продолжает разрушать русским логистику. Именно поэтому мы видим эти мясные волны, штурмующие наши позиции в лоб. Но враг использует преимущества баз в ОРДЛО и непосредственно в самом Донецке, тем самым обеспечивая возможность точечного снабжения именно пехотных подразделений. Да, плохо экипированных, никак не обученных и с нулевой мотивацией.

Но покорных и многочисленных.