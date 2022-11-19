Генерал Израиля Гиора Айленд объяснил, почему россияне не смогут достичь победы в Украине

80 лет назад, 19 ноября 1942 года, началась одна из ключевых наступательных операций Второй мировой войны под кодовым названием "Уран". Сталинград был почти полностью захвачен немцами. Защитники города сражались с невероятным мужеством, однако не смогли преодолеть превосходящие силы противника. И тогда советские войска осуществили неожиданное контрнаступление, в ходе которого всего за 4 дня взяли в кольцо немецкие силы в Сталинграде. 6-я армия под командованием генерала Паулюса была разгромлена. Это событие стало поворотным в истории Второй мировой войны. Такой же победной должна была стать битва за Херсон для Путина. Почему же все сложилось иначе?

Вермахт потерпел катастрофическое поражение по трем основным причинам: его чрезмерная самоуверенность, приведшая к выделению слишком малых ресурсов для Сталинградской операции; талант советских генералов, спланировавших и блистательно осуществивших контрнаступление; русский боевой дух.

Через 80 лет Вооруженные силы Украины провели мощное контрнаступление, вызвавшее паническое бегство россиян из захваченного ими Херсона. Речь идет о позорном отступлении – ведь всего несколькими неделями ранее Владимир Путин провозгласил Херсонскую область, вместе с еще тремя украинскими регионами, частью Российской Федерации.

Если сравнивать советскую армию конца 1942 года и российскую конца 2022-го (вне зависимости от политических обстоятельств и без учета современных видов вооружения), то становятся очевидными два коренных отличия.

Сталин кардинально изменил свой первоначальный подход и стал продвигать на руководящие посты талантливых генералов, даже если те не считались особо лояльными. Во-вторых, и это более важно, осенью 1942 года боевой дух в советских войсках достиг высшей точки, чего не скажешь о российских солдатах в сегодняшней Украине.

Значение боевого духа в армии гораздо важнее, чем принято считать. Когда легендарный министр обороны США Роберт Макнамара посоветовал президенту Кеннеди ввести американские силы во Вьетнам, он гарантировал победу, поскольку с точки зрения "соотношения сил" американцы имели явное преимущество. В свое уравнение Макнамара забыл включить важнейший параметр — боевой дух северовьетнамцев. Конец этой истории известен.

Трудно в точности сформулировать, что конкретно определяет боевой дух армии, каковы его составляющие. Однако можно с уверенностью сказать, что особое значение имеет степень доверия солдат и младших командиров высшему военному и гражданскому руководству по нескольким пунктам. Во-первых, они должны верить, что война справедлива настолько, что ради победы можно пожертвовать жизнью. Во-вторых, солдаты должны быть убеждены, что командиры действуют во имя достойных целей, а не из каких-либо посторонних интересов. В-третьих, солдаты должны знать, что сами они хорошо обучены и экипированы. В-четвертых, они должны быть уверены в сплоченности своих рядов, в том, что товарищи по оружию готовы рисковать собой ради их спасения.

Боевой дух менее важен в дистанционной войне, которую в Израиле называют "битвой кнопок" — когда армия запускает ракеты по целям издалека. Но когда военные действия ведутся на земле, особенно в густонаселенных районах, значение боевого духа в армии многократно возрастает и становится критическим.

Боевой дух украинцев вызывает восхищение – в то время, как российская армия в этом плане выглядит совершенно убого. Похоже, Путин, готовясь к вторжению, не только не взял в расчет этот аспект ведения войны, но и до сих пор не понимает его важность.

Насильственная мобилизация и отправка на войну лишенных всякой мотивации и не прошедших достаточную подготовку молодых людей при тотальном недоверии солдат к младшим командирам не принесут Путину победу, сколько бы пушечного мяса он ни бросал на украинский фронт.