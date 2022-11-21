Эксперт фонда "Майдан иностранных дел", соучредитель "Института Черноморских стратегических исследований", эксперт по вопросам оккупированных территорий Юрий Смелянский специально для "Телеграфа" озвучил "домашнее задание" для Украины

По мнению министра обороны США Ллойда Остина, исход войны в Украине станет определяющим для курса глобальной безопасности для всего мира в XXI веке. А потому, уверен он, события, которые происходят в Восточной Европе сейчас, важны для всех. Вместе с тем Остин подчеркнул, что НАТО не позволит путину втянуть себя в войну, но продолжит помогать Украине до тех пор, пока она защищает себя.

Я позитивно оцениваю такой подход. Давайте немного вернемся в историю. Летом 1990 года Верховный совет УССР принял Декларацию о государственном суверенитете Украины. Через год, в августе 1991-го, был принят Акт о провозглашении независимости Украины, который в декабре был подтвержден на всеукраинском референдуме. То есть политико-административно или политико-территориально Украина обрела независимость. Вышла из состава империи.

А с точки зрения политико-экономических связей и отношений? А в плоскости ментальных отношений? Ответ – отрицательный. Эти связи остались и, следовательно, осталась зависимость. Эти связи и зависимости мешали нам развиваться, приводили к тому, что каждая каденция власти пыталась построить в Украине "московию по-украински". Другими словами – диктатуру. Одним из результатов этого является то, что Украина остается слабым государством. Сильная духом, но слабая экономически и технологически – со всеми вытекающими негативными последствиями.

Не секрет, что кремль смотрел на Украину исключительно как на часть империи. И все годы независимости время от времени об этом напоминал. И война, которую россия развязала против Украины в 2014 году, решает глобальный вопрос, имеющий международное значение: сможет российская империя продолжить процесс своего территориального восстановления или Украина сумеет отстоять свою независимость.

По сути, в 2014-м кремль поставил под сомнение право и возможность для слабых государств быть независимыми. Ллойд Остин повторил то, о чем у нас говорят уже девятый год – если россию не остановить в Украине, она, как злокачественная опухоль, начнет расползаться дальше по миру. И не просто расползаться, а стимулировать создание нового военного альянса диктатур, что в результате приведет к глобальной войне. Начало создания этого кровавого альянса уже положено – "ось зла: рф – беларусь – иран".

Создание такого союза является сигналом о готовности диктатур к объединению – для войны с цивилизованным миром. А там рядом – КДНР и Китай. Еще найдутся желающие поучаствовать в переделе мира в свою пользу.

В связи с таким развитием событий, возникает еще один, вполне резонный, вопрос: "А почему тогда НАТО не примет кардинальное решение – и военным путем не поставит на место зарвавшегося диктатора?"

Тут вполне уместно вспомнить одно старое выражение: "Так активно и неистово боролись за мир, что камня на камне не оставили". Государства — члены НАТО очень сильно желают избежать такого результата. Ведь проиграют все. Весь мир. Весь земной шар.

Поэтому в заявлениях Ллойда Остина нет никакой контраверсийности. А излечение россии от имперскости – домашнее задание для Украины, как факт "отрезания пуповины" которая связывает наше государство с этой "империей зла".

Военная и экономическая помощь Украине является вкладом, участием Запада в этом процессе.

Могут ли государства Запада сделать больше в вопросе обеспечения международной безопасности? Теоретически – да. Например, полное исключение из экономического, технологического, культурного, информационного, финансового, политического, дипломатического и так далее международного пространства государств "союза диктаторов". Это может дать позитивный результат, а может усилить негативный. Да еще и сил не совсем хватает для, скажем, перезапуска системы ООН.

Вот эта многовариантность в развитии сценариев после каждого решения и является сдерживающим фактором для их принятия. Не существует, к сожалению, и полного консенсуса по формированию политики в отношении агрессивных диктатур. Это слабость демократических моделей – и одновременно их сила.