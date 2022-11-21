Эксперт программы "Международная и внутренняя политика" аналитического центра Украинский институт будущего Игар Тышкевич специально для "Телеграфа" рассказал, почему в этой войне Украина защищает не только себя

В Украине 21 ноября отмечается День достоинства и свободы — праздник, посвященный Оранжевой революции 2004 года и Революции достоинства 2013-2014 годов.

Следует признать, что в Украине такие качества, как достоинство и свобода, ценятся сейчас намного больше, нежели в тех же россии или Беларуси.

В данный момент мы имеем хорошую демонстрацию того, насколько опасно соседство с государством, которое страдает имперским или постимперским синдромом. Как в нашем случае – россия.

Давайте посмотрим на ситуацию в той же Армении, в Кыргызстане, где прошло несколько этапов революций. Надо понимать, что бывшая империя никогда не смирится с тем, когда государства, отошедшие от нее, хотят стать успешными и сменить, скажем так, политическую ориентацию. По логике империи, ее бывшие колонии всегда должны быть слаборазвитыми, с пассивным обществом. И когда эту логику пытаются нарушить, случается то, что происходит сейчас в Украине. А именно – война.

Поэтому суть этого праздника сегодня – когда Украина будет успешной в деле защиты своего достоинства, обеспечения своего будущего, для большинства обществ на постсоветском пространстве откроется огромное окно возможностей.

Так что Украина сегодня защищает не только себя. Она в результате этой войны может обеспечить и то, что защитить свои свободу и достоинство смогут другие. И для этого нам, конечно, нужно победить в войне.

Напомню, что россия уже проигрывала войны. Вопрос в том – как это воспринимало общество, как воспринимали элиты. Как правило, когда признавалось такое поражение, россия уходила во внутриполитический кризис. Это могла быть революция, просто смена верхушки (условно говоря, царь заснул – его подушкой задушили). Но в любом случае – после начала такого политического кризиса, примерно 5-7 лет россии становится не до политических и военных операций на территории других стран. Она занята сбережением своей системы.

И это время – момент, когда многие государства, общества, могут защитить свои свободу и достоинство, отойдя подальше от россии.