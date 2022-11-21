Украинский журналист и эксперт Defense Express Иван Киричевский рассказал о работе украинской ПВО и о том, как её пытается истощить россия

Какой "запас мощности" имеет наша ПВО, и как на это влияет помощь от Запада

- Кто следит за новостями, тот мог проследить такую ​​цепочку.

Сначала в СМИ появилась новость со ссылкой на британских аналитиков, что "Россия может начать ковровые бомбардировки в Украине так же, как в Сирии". И вслед за этим волну возражения, что это все "российская ИПСО", потому что рашистские самолеты в зону нашей ПВО не залетают.

Далее стало известно, что Украина получила новейший ЗРК NASAMS, у которого эффективность работы – 10 из 10. И что вместе с немецким IRIS-T SLM означает качественное улучшение эффективности нашей ПВО. "Фоном" заодно прозвучало, что Испания передает нам комплексы Aspide и MIM-23 Hawk и что США в качестве военной помощи дают ракеты к тем же "Хоукам".

Казалось бы, все безоблачно. Но нет, здесь теперь Пентагон заговорил, что "рашисты хотят истощить нашу ПВО своими ракетными атаками".

Никаких противоречий здесь нет. Страны Запада действительно видят угрозу, что рашисты хотят истощить нашу противовоздушную оборону. Потому взяли курс на то, чтобы не допустить этого.

Британские аналитики, говорившие о "ковровых бомбардировках России" – на самом деле из Королевского института стратегических исследований (RUSI). Написавшие свое исследование и выводы о воздушной войне РФ против Украины на данных от офицеров Воздушных Сил ВСУ. Авторы RUSI опубликовали полную версию отчета на 44 страницу и сокращенную для СМИ версию на 2 страницы. Версию для СМИ никто внимательно читать не стал, поэтому оно все извне и выглядело как "русая ИПСО".

Свой отчет об опыте Воздушных Сил в войне против рашистов RUSI писал для правительства Великобритании и других стран Запада. Потому там был четкий посыл. Авиация и противовоздушная оборона Украины стойко выдержали давление рашистов во время всех этапов "воздушной войны". Но теперь наши защитники неба оказались в довольно уязвимом положении, когда дословно "зенитные ракеты советского производства для Украины стали менее доступны, чем дроны-камикадзе из Ирана для РФ".

Чтобы и на таком этапе войны не произошло "истощения" противовоздушной обороны Украины, значит, для "закрытия неба" нужно поставлять комплексы, к которым в странах НАТО имеется достаточный запас ракет и пусковых установок.

Так и получилось — наши Воздушные Силы овладевают "миксом" из новейших NASAMS и IRIS-T SLM и модернизированных комплексов Aspide и MIM-23 Hawk "родом" с 1970-х годов. Уже существенное усиление "щита" против крылатых ракет. Есть сообщения о передаче от Франции двух батарей комплексов Crotale NG, которые могут одновременно обстреливать четыре цели и сбивать крылатые ракеты. В статусе "ожидания" — комплексы SAMP/T, также способные бороться с баллистическими ракетами.

Наши воины показали, что способны обойти любое несовершенство техники. К примеру, во время прошлогодних учений "Объединенные усилия-2021" ПС ВСУ наглядно и на фотографиях показали, как расчеты ЗРК "Бук" успешно сбивали Ту-143 как имитаторы дозвуковых крылатых ракет врага. Именно так и ковались победы, состоявшиеся в небе Украины летом 2022 года.

Но для нашей ПВО и ее "запаса крепости" есть одна важная вещь, которую в состоянии делать каждый украинец. Это – "не палить" на видео работу противовоздушной обороны.

Рашисты сейчас ищут любые "зацепки" для прокладки маршрута для пролета крылатых ракет так, чтобы "перехитрить" наших зенитчиков. И как можно меньшим количеством ракет добиться максимально возможных разрушений. И здесь им может помочь даже подсказка в виде видео, где сбили их КР.

Действительно, у россиян есть возможность вести радиотехническую разведку позиций наших зенитчиков с помощью самолетов А-50 и Ил-22. Но тогда данные поступают с лагом в несколько часов. Чисто из-за "бардака" по вертикали у орков. А вот мониторинг по соцсетям ускоряет буквально в разы обращение информации для рашистских штабистов.

Чем меньше у них фора по времени, тем больше запас прочности нашей ПВО и тем целее наша энергосистема. Такие дела.

Источник: Facebook-страница Ивана Киричевского