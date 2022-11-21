Нардеп V, VI и VII созывов, экс-зампредседателя Совмина Автономной Республики Крым, глава Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андрей Сенченко специально для "Телеграфа" рассказал, что сначала оккупанты должны покинуть всю территорию Украины

В этом месяце очень активно муссируется тема гипотетических переговоров между Киевом и Москвой.

Соответствующие высказывания звучат от представителей США, Европы и Турции.

Президент Украины Владимир Зеленский четко дал понять, что мы не пойдем на заключение фатальных соглашений, типа Минских.

Породив истерику у российских официальных лиц, включая главу МИД страны-агрессора Лаврова и путинского пресс-секретаря Пескова.

Важно понимать, что на этом этапе любые разговоры насчет каких-то мирных переговоров – это антиукраинские усилия. Путинский режим не готов ни о чем разговаривать. Ему просто нужна пауза, чтобы сгруппироваться и ударить с новой силой.

К нашей ситуации как нельзя более кстати подходит высказывание 4-го премьер-министра Израиля, единственной пока женщины-премьера данного государства: "Нельзя договариваться о мире с теми, кто пришёл тебя убивать".

Так что единственная тема переговоров с рф может быть – о репарациях. И уже после того, как россияне полностью покинут территорию Украины. Я имею в виду – все без исключения оккупированные территории, включая Крым и Донбасс.

И когда я говорю о репарациях, Украине нужно просто правильно и аргументированно предъявить агрессору "счет". Точно понятно, что он будет огромным. А уж как, в какие сроки будет рассчитываться за свои злодеяния россия – уже может быть предметом соглашений.

Кремль сегодня не в таком психологическом состоянии, чтобы вести подобные переговоры. Тем более, что российские войска продолжают оставаться на наших территориях, которые (Крым, Донецкую, Луганскую, Запорожскую, Херсонскую области) в стране-агрессоре пообъявляли своими.

Потому, акцентирую, на этом фоне любые попытки затеять переговоры и всё давление, которое оказывается (в том числе – под ковром, кулуарно) на политическое руководство Украины – это однозначно антиукраинские действия.