Текст выступления Юлии "Тайры" Паевской — украинского волонтера, добровольца, освобожденной военнопленной, парамедика — во время панели "Wonder Weapon: Ukraine’s Women" в рамках 2022 года Halifax International Security Forum:

"Украина по-украински — женского рода.

Но смерть не распознает гендер, возраст или цвет кожи.

Под каждым пятым украинским пикселем бьется женское сердце.

Украинки идут на войну, потому что наши дети рисуют войну.

Танки, солдаты, флаги, победу.

Мечтают о победе, ждут ее.

Каждая мать сделает все, чтобы осуществить мечту своего ребенка, защитить свои дома, свою Украину, не быть беззащитной жертвой.

За все эти годы я похоронила многих воинов, среди которых немало воинов женского рода. Это всегда большая боль и страшная потеря еще и потому, что на фронт уходят лучшие.

Женщина на фронте всегда привлекает внимание и, чтобы заслужить уважение, быть результативной для побратимов, ты должна быть во всем немного лучше, чем мужчины на такой же должности, потому что все взгляды всегда направлены на женщин.

Навыки воина должны быть безупречны.

А еще ты должна уметь успокоить, сварить борщ, рассказать историю, вдохновить побратимов спокойствием и улыбкой.

Все знают, что, когда настоящая женщина находится на позиции, там больше порядка и уюта.

Волонтеры Украины в большинстве своем женщины, помощь фронта в тылу — это преимущественно женщины, опека раненых, стариков, поддержка армии, обеспечение жизнедеятельности городов и сел, антипропагандистская работа, журналистика — все гражданские специалисты работают на победу.

Боевые действия – это очень тяжело и изнуряюще.

Психологически иногда на грани.

Жертвы войны – это в первую очередь женщины и дети.

Гражданские женщины – первая цель оккупанта.

Пока трудно оценить объем преступлений россиян, совершенных против женщин.

Вы сами можете попытаться представить, что происходит на оккупированных территориях, где нет закона цивилизованного мира.

Поэтому мы благодарны всем демократическим странам за финансовую поддержку, оружие и ПВО. За помощь с обменом пленных и медицинским сопровождением.

Иногда я слышу, что не стоит женщинам идти на фронт, потому что у нас не хватит силы на такую работу, что нужны мускулы.

Они просто не знают, как мы бреем ноги и приводим в порядок прическу и ногти, заботимся о белье и даже как-то умудряемся красить волосы в блиндажах, не имея достаточно воды даже для чая, потому что это очень важно — как будет выглядеть твой труп, в случае если его найдут враги. Или как ты будешь лежать на грязном полу в морге.

Чтобы и в смерти выглядеть достойно.

Истинная сила – это в первую очередь дух.

Украина – женского рода.

Слава Украине!

Спасибо организаторам форума за честь принять участие в столь мощном мероприятии!"