Заместитель гендиректора телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев заявил "Телеграфу", что страна-террорист не должна иметь возможность пропаганды

Неделя началась с ряда неприятных новостей для страны-агрессора.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал запретить пропагандистские каналы рф по всему миру из-за подстрекательства на них к геноциду украинского народа.

Ведь там в эфире открыто призывают бомбить критически важную инфраструктуру Украины, чтобы создать невыносимые условия жизни для мирного населения. И настаивают на новых ударах.

Также стало известно, что на ежегодную Мюнхенскую конференцию по безопасности не пригласили ни одного представителя официальных властей рф. Мол, "пропаганды нам не надо".

Что ж, путин не оставляет шансов своим купленным или идейным сторонникам на Западе и не только там. Его поведение настолько ужасно, что западный мир, даже в своей не самой симпатичной части, не может с этим мириться. То, что творят россияне в Украине, выходит за рамки всего…

Страна, которая объявляет своей целью удары по энергетической структуре другого государства для замораживания миллионов людей, которая сознательно создает продовольственный кризис, обрекая на голод миллиарды, не должна (это же очевидно!) иметь возможность пропаганды. И все эти рашистские каналы надо кончать. Хоть некоторые нарезки из российских политических шоу, а то и заявлений официальных лиц стоило бы в топовое телевизионное время, с переводом, транслировать европейскому, американскому, турецкому, африканскому, прочему зрителю. Со всеми этими "уничтожить украинцев", "разбомбить Запад", "сбросить ядерную бомбу", "выжженная земля" и так далее.

Еще момент. Парламентская ассамблея НАТО признала рф страной-террористом.

И разве это нормально – транслировать террористические российские каналы? Ту же "Аль-Каиду" никто в Европе и США не транслировал. Почему же это позволено россии, пропагандирующей человеконенавистнические идеи? Почему это позволено государству, совершившему больше преступлений, чем все исламисты вместе взятые?

Конечно, это никуда не годится! Конечно, это надо запрещать!