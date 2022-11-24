Главный экономист, руководитель по экономическим реформам Офиса простых решений и результатов Ярослав Романчук специально для "Телеграфа" рассказал, как прекратить кровопролитие

Пока европейцы ходят вокруг да около потолка цен на российские нефть и газ, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Евросоюз ввести санкции против ракетной промышленности россии. Логично акцентировав, что способность рф производить новые ракеты, которыми она убивает украинцев, крушит города и инфраструктуру, нужно попросту уничтожить.

К сожалению, мы увидели крайне слабую европейскую политику по предотвращению российской агрессии. Начинать надо было с ракет, вооружения, со всего, что может убивать украинцев, причинять ущерб инфраструктуре, в том числе энергетической.

И когда спустя почти девять месяцев с начала широкомасштабного российского вторжения мы не видим соответствующих решений – это слабость, хрупкость, невежество европейской политики либо некие подковерные действия агентов влияния Кремля, "кротов", которые сознательно пускают европейскую политику по неким другим приоритетам. Либо ЕС и США до сих пор не поняли суть происходящего, считая, что рф еще можно воспринимать как партнера, как адекватное государство, с которым можно о чём-то договориться.

Я недавно услышал выступление главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси. В своей речи по поводу ситуации на захваченной оккупантами Запорожской АЭС он допускает такие выражения, как "стороны не согласились". Фактически ставя в один ряд страну-агрессора (рф) и страну, которая сражается с агрессором – Украину. Будто обе они виноваты в происходящем. Абсолютно недопустимо, тем более сейчас, когда все карты раскрыты и все маски сброшены, что ЕС и международные организации типа МАГАТЭ, ООН, ОБСЕ, Красного Креста ведут себя, будто нет войны в центре Европы. Будто нет десятков тысяч жертв, колоссальных разрушений, миллионов беженцев, целенаправленного геноцида, военных преступлений. Будто россия просто немного разозлилась, да и Украина не святая.

Учитывая это, Киеву действительно не стоит смягчать тон. Нужны жесткие заявления, за которыми – жесткие действия. Важно доносить до европейцев, до американцев и так далее правду об этой войне. И о том, как себя ведут их политики, которые могли бы, во-первых, не допустить ее, во-вторых, в кратчайшие сроки завершить, ударив по россии всей мощью цивилизованного мира. Хотя бы в санкционном смысле.

Нонсенс, когда за девять месяцев кровопролитной войны санкции, которые Запад наложил на рф, не блокирует ее агрессивную военную машину, позволяя продолжать перемалывать жизни и судьбы людей. Нужно максимально подключать зарубежных журналистов, топ-блогеров, политиков, чиновников, деятелей культуры и искусства, экономистов – и доносить через них мысль о том, что россия воюет не против Украины, а против всего цивилизованного мира. И что чем раньше мы победим это зло, тем лучше будет всем.

Только мнение избирателей, возмущение общественности может как-то повлиять на тех политиков, которые не только пропустили удар российского нацизма, но и продолжают делать недопустимые предложения (о фактической капитуляции Украины) и непозволительно тянуть с принятием важнейших решений – о блокировании ракетной промышленности россии, наложении санкций на ее энергоресурсы, предоставлении ВСУ мощнейших систем ПВО и ПРО, самолетов и так далее.