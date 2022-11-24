Известный украинский социолог и защитник Сергей Штепа считает, что Украина сейчас во многом повторяет судьбу Британии.

Массированные ракетные обстрелы приводят к еще большей консолидации Украинского общества, единству на основе НЕнависти к рф и россиянам.

В очередной раз, уже в седьмой раз, рф массово убивает гражданских, уничтожает украинскую инфраструктуру и сжигает жилые дома далеко за линией фронта, в тылу. При этом уже второй месяц ракетные удары по военным целям почти НЕ совершаются. Почему же, терпя поражение на фронте, россияне уничтожают нашу энергетику, тратят дефицитные ракеты на гражданские объекты? Ответ в попытках выслужиться перед кремлевским диктатором и НЕ понимании природы Украинского сопротивления.

Еще в 80-х годах в Советском Союзе был проведен социальный эксперимент в трех городах – Москве, Ленинграде и Киеве. Каким будет поведение пассажиров общественного транспорта, если на них давить, толкать… Реакция была совершенно разной. В Москве начинали ругаться, Ленинграде, преимущественно просто отходили, а в Киеве — чем больше толкали, тем БОЛЬШЕ УПИРАЛИСЬ, молча…

Во многом мы повторяем опыт Британии во Второй мировой войне — бомбардировки только усиливают характер национального сопротивления. Никто так много не сделал для усиления НЕнависти к россии как путин.

Спросите у херсонцев хотят ли они в россии через три недели полного блекаута…

Слава Украине! Держимся вместе!

Источник Facebook-страница Cергия Штепы