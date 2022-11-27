ВСУ могут добиться успехов, но конца войны еще ждать не стоит: прогноз на зиму

Экс-нардеп, эксперт Украинского института будущего, президент аналитического центра "Политика" Игорь Попов специально для "Телеграфа" дал прогноз на зиму

На этой неделе Украина вступила в десятый месяц противостояния широкомасштабной российской агрессии.

На будущей мы вступим в полноценную зимнюю кампанию.

После девяти месяцев боевых действий, война переходит в формат противостояния на истощение. И в этом случае решающее значение имеет мощность экономик.

Украина в своей борьбе опирается на экономику западных союзников, имеющую больший потенциал, чем ограниченная санкциями рф. Провести импортозамещение россиянам не удалось, перевести индустрию на режим мобилизации – тоже.

Зимой перспективным направлением украинских военных операций остается территория Запорожской области с возможным выходом к Азовскому морю. Так может быть перерезан сухопутный путь в Крым. Но и сейчас большинство дорог и мест дислокации противника находятся в досягаемости украинских дальнобойных систем.

Российская армия, в свою очередь, продолжает атаки в Донецкой области. С огромными потерями среди мобилизованных. По идее, эти атаки продолжатся и зимой, однако без больших шансов на продвижение.

Тем временем, на территории Беларуси продолжается формирование ударной группировки. Однако сейчас ее численность недостаточна для начала наступательных действий.

Неудачи на поле боя российское руководство пытается компенсировать ударами по гражданам, по объектам, прежде всего энергетической системе. Впрочем, риски гуманитарной катастрофы не влияют на дипломатические позиции Украины. Зато окончательно изолируют рф от цивилизованного мира.

Президент Зеленский призывает исключить россию из G20, ООН и ОБСЕ, ряд международных организаций признал рф спонсором терроризма.

Военное и дипломатическое давление на россию зимой будет усиливаться, однако этот процесс будет постепенным – и окончание войны может наступить, к сожалению, еще не скоро.