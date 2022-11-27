Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала специально для "Телеграфа" проанализировал, как и почему украинцев пытаются уничтожить еще со времен российской империи

В субботу, 26 ноября, в Украине вспоминали жертв Голодомора 1932-33 годов. Тогда от действий советской власти погибли миллионы украинцев. Сегодня аналогичное творит российская власть. И эти параллели провел президент Украины Владимир Зеленский.

То, что россия сейчас творит в Украине – это, действительно, продолжение геноцида нашего народа, причем, не только времен Советского Союза, но и российской империи. Потому что, по большому счету, речь о самой идентичности россии. Кто она? Откуда? И когда россияне говорят о "едином народе" – это попытка присвоить себе чужую историю, чужое происхождение.

Именно с этим, по моему мнению, связаны попытки истребления украинцев как нации, уничтожения Украины как государства сначала российской империей, а потом и СССР – в том числе с помощью Голодомора. Таким образом в 30-х годах "советы" хотели уничтожить украинское сопротивление. Украинскую сельскую буржуазию, которая на самом деле боролась за независимость, окрестили "куркулями" и начали "раскулачивать". Стараясь уничтожить данный слой населения, выступавший против насильственной "советизации".

Сейчас параллели с теми временами более чем явные. Украинский народ, как всегда, хочет жить независимо. Сам решать свою судьбу. Россияне, не умеющие так жить, как всегда, пытаются помешать и нам.

Позитивный момент, что парламенты ряда стран начали признавать Голодомор 30-х годов геноцидом украинского народа.

А параллельно с этим Европарламент, Парламентская Ассамблея НАТО, парламенты стран Балтии, Польши, Чехии признали россию государством-спонсором терроризма.

А кое-кто и вообще государством-террористом, с террористическим режимом.

К сожалению, как и раньше, россияне воспринимают украинцев как нацию, которую следует уничтожить.

Я очень надеюсь, что рф распадется на ряд государственных образований. С моей точки зрения – это одна из основных гарантий в будущем безопасности для Украины, да и для всего мира. Но сначала нам нужно победить агрессора.