Эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко специально для "Телеграфа" рассказал, что, кроме погоды, будет иметь серьезное значение

На этой неделе уже начнется зима. И погодный фактор, как отмечали специалисты американского Института изучения войны (ISW), будет иметь серьезное значение для ситуации на фронте.

Сейчас наступать не можем ни мы, ни противник. Как говорят на войне, "лучше минус 10, чем плюс 1". Потому что мокрая земля – из-за дождей или оттепели, не позволяет перемещаться тяжелой технике. Те же танки в полях застревают по башню. И надо ждать, когда земля промерзнет.

Если в середине декабря будут морозы хотя бы до десяти градусов, то возможна активизация боевых действий.

Также имеет значение фактор снежности. Если будет много снега – это свои особенности. С одной стороны, это раздолье для диверсионно-разведывательных групп, с другой – такая погода демаскирует технику. Понятно, что дроны есть с двух сторон. И на первый план выходят артиллерийские дуэли.

Так что специфика войны зимой будет сильно привязана к погодным условиям.

Что касается военно-политического и экономического направлений. Отлично, что в ноябре удалось продлить зерновое соглашение – и морские коридоры продолжают работать.

Прекрасно и то, что мы получили 18 млрд долларов помощи от США. Это не в рамках ленд-лиза, это – чисто на поддержку нашего бюджета. На подходе и важная помощь от ЕС (которую, надеюсь, не станет более блокировать Венгрия) – 18 млрд евро, но уже от Европы. Таким образом, Украина войдет в новый год с принятым бюджетом, с гарантированной поддержкой, что бюджетный дефицит будет погашен. И это отличный результат.

Но важно, чтобы наш МИД более активно вел работу, в том числе на американском направлении – с теми же республиканцами, взявшими под контроль Палату представителей.

Они как бы не против того, чтобы предоставлять помощь Украине, но выступают за тотальный контроль над этой помощью. И, думаю, он будет не только за передачей вооружения — тут и так всё под жестким контролем. А вот гуманитарка или выделение средств, которые заходят к нам и становятся бюджетными, – другое дело. Растягивать денежки у нас умеют, и тут активизироваться должны антикоррупционные организации, и не только они. Наше "Бюро анализа политики", к примеру, уже активно работает в данном направлении.