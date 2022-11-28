Шеф-редактор издания OBOZREVATEL Орест Сохар убежден, что по состоянию на сегодняшний день у российского диктатора есть только две модели завершения войны

Сегодня у Путина осталось две — контраверсионные — модели завершения войны:

Первая — внешне ориентированная: свернуть оккупационные войска и уйти из Украины, как предложил директор ЦРУ Бернс на турецкой встрече с российским разведчиком Нарышкиным. Согласно источникам, в планах деоккупации Украины исключение было сделано только для Крыма, будущее которого выносилось на отдельное обсуждение.

Эта модель позволяла бы Путину постепенно возобновлять отношения с Западом, в том числе торговые: в обмен на фактическую капитуляцию он мог бы рассчитывать на постепенное снятие части санкций. Но при этом весь ядерный электорат Путина понимал бы, что "Акелла промахнулся".

Вторая модель завершения войны – внутренне ориентированная: имитация победы, которую пропаганда способна продать русскому народу. Для этого Кремль и обстреливает ракетами Украину, чтобы побудить нас и западных партнеров сесть за стол переговоров на путинских условиях: фактически о намерении откусить часть территорий Украины по линии фронта

Высокий рейтинг и крепкая власть Путину важнее высоких доходов бюджета. Какими бы обременительными для РФ ни были международные санкции, они пугают Путина меньше, чем ослабление власти внутри страны. Он готов загнать "рашку" под плинтус, до уровня Северной Кореи, лишь бы остаться правителем.

Поскольку в следующем году федеральные расходы увеличены на $66 млрд. не только на оборону, но и на других силовиков, Кремль уже начал реализацию сценария.

Конечно, у ВСУ другие планы.