Суровая зима и кризис на Западе: как это повлияет на военную помощь Украине в ближайшее время - Илия Куса
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Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса специально для "Телеграфа" рассказал, что изменилось во внешней политике
К зиме Украина подходит в достаточно напряженной атмосфере. При этом во внешней политике ничего кардинально не поменялось.
Страны Запада продолжают военную помощь. И, скорее всего, никаких изменений нас тут не ожидает. В том числе со стороны США. Прозвучало заявление главы теперь уже республиканского большинства в Конгрессе Кевина Маккарти, который подчеркнул, что они продолжат военную помощь Украине (как и ожидалось), но примут ряд законопроектов для усиления контроля. А именно – как тратятся средства, предоставляемые Украине со стороны США. Чтобы процедуры были более прозрачные.
Это вряд ли повлияет на объемы помощи Украине. Но может их несколько затянуть во времени из-за бюрократических процедур. Не думаю, что это будет критичным для нас.
Это нужно республиканцам, чтобы показать своим избирателям, что они выполняют свои обещания. А представители Республиканской партии много внимания уделяли во время выборов теме трат денег из бюджета, учитывая экономические проблемы в Штатах.
В целом по военно-политической помощи не ожидаю каких-то изменений этой зимой.
Разве что будут серьезные кризисы в странах Европы. Или зима окажется такой суровой, что цены на энергоносители взлетят до космоса.
Тогда некоторые страны станут громче кричать о необходимости перемирия между Киевом и Москвой, хотя бы на зимний период.
Многое тут зависит от факторов, на которые мы не имеем влияния.
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