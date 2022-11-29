Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса специально для "Телеграфа" рассказал, что изменилось во внешней политике

К зиме Украина подходит в достаточно напряженной атмосфере. При этом во внешней политике ничего кардинально не поменялось.

Страны Запада продолжают военную помощь. И, скорее всего, никаких изменений нас тут не ожидает. В том числе со стороны США. Прозвучало заявление главы теперь уже республиканского большинства в Конгрессе Кевина Маккарти, который подчеркнул, что они продолжат военную помощь Украине (как и ожидалось), но примут ряд законопроектов для усиления контроля. А именно – как тратятся средства, предоставляемые Украине со стороны США. Чтобы процедуры были более прозрачные.

Это вряд ли повлияет на объемы помощи Украине. Но может их несколько затянуть во времени из-за бюрократических процедур. Не думаю, что это будет критичным для нас.

Это нужно республиканцам, чтобы показать своим избирателям, что они выполняют свои обещания. А представители Республиканской партии много внимания уделяли во время выборов теме трат денег из бюджета, учитывая экономические проблемы в Штатах.

В целом по военно-политической помощи не ожидаю каких-то изменений этой зимой.

Разве что будут серьезные кризисы в странах Европы. Или зима окажется такой суровой, что цены на энергоносители взлетят до космоса.

Тогда некоторые страны станут громче кричать о необходимости перемирия между Киевом и Москвой, хотя бы на зимний период.

Многое тут зависит от факторов, на которые мы не имеем влияния.