Военный обозреватель, главный редактор "Апострофа" Денис Попович специально для "Телеграфа" рассказал о возможностях такого оружия

Во вторник, 29 ноября, воздушные тревоги снова звучат по всей Украине.

Ранее о вероятности новых ракетных ударов со стороны рф предупреждали украинские власти.

Интересно, что накануне секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов назвал наиболее эффективным решением энергетической проблемы для нашей страны – предоставление нам ракет дальностью 800 и более км. По его словам, это позволит значительно сэкономить на генераторах.

Тем самым Данилов тонко намекает партнерам на предоставление оружия, которое могло бы поразить аэродром в Энгельсе (Саратовская область, рф), откуда стартуют стратегические бомбардировщики, обстреливающие Украину.

На территории нашей страны можно найти точку, от которой расстояние до Энгельса составляло бы 800 км. Действительно, куда проще уничтожить сразу аэродром и ликвидировать угрозу в зародыше, чем последовательно сбивать десятки крылатых ракет, а потом еще бороться с последствиями попаданий.

Предоставят нам такое оружие или нет – другой вопрос. К сожалению, мы пока не видим даже ракет с дальностью действия до 300 км, потому что наши партнеры боятся чрезмерной эскалации с россией.