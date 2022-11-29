Бизнесмен и популярный блогер Роман Шрайк посчитал, сколько ракет осталось у россии и сколько массированных атак она еще может совершить по украинским городам

Про обстрелы. Давайте немного побуду арифметическим экспертом.

С 10 октября, когда рашисты принялись целенаправленно уничтожать украинскую энергетическую инфраструктуру, было 6 массовых обстрелов:

10 октября, 11 октября, 22 октября, 31 октября, 15 ноября, 23 ноября.

Как можно увидеть, чаще всего промежутки между обстрелами составляют 8-15 дней.

22 ноября Минобороны опубликовало данные об остатках, расходе и производстве ракет.

Россия ведет обстрелы энергетической инфраструктуры в основном тремя видами ракет: Калибр, Х-101, Х-555. Поэтому имеет смысл сосредоточиться на них.

• Перед вторжением у них было 500 Калибров, 144 Х-101, 300 Х-555.

• На 18 ноября оставалось 229 Калибров, 132 Х-101, 150 Х-555.

• Х-555 они уже не производят, а Калибров и Х-101 за 9 месяцев сделали по 120 штук (по 13 штук в месяц).

• Исходя из информации ГУР МО, 30% ракет они должны держать в резерве. Это не касается уже не производящихся Х-555. То есть количество Калибров и Х-101 не должно падать ниже 150 и 43 штук.

Считаем.

На 18 ноября в сумме оставалось 511 ракет, используемых для обстрелов энергетической инфраструктуры. 67 было израсходовано во время атаки 23 ноября. 193 нужно держать в качестве НЗ.

Это значит, что "под рукой" у Путина 251 ракета.

То есть можно 5 раз обстрелять энергоинфраструктуру 50-ю ракетами.

Если стрелять с периодичностью раз в 12 дней, то это 2 месяца обстрелов.

За эти 2 месяца российская военная промышленность исторгнет из себя еще около 50 рекет. То есть хватит еще на один 50-ракетный обстрел.

Итого. Россия способна провести 6 обстрелов за 2-3 месяца с залпами по 50 ракет за раз. После чего сможет выпускать только 26 свежесделанных ракет за месяц.

Финальные ремарки:

• Напомню, что не военная аналитика, а арифметическая. Линейное продолжение того, что мы уже видели. А жизнь и война, как правило, не линейны.

• Эта арифметика показывает, что у нас 6 обстрелов энергетической инфраструктуры позади и может быть еще столько же впереди.

• Нет, это не значит, что они смогут все уничтожить. Не смогут. Зиму мы с проблемами, но переживем. А вот в каком состоянии через 3 месяца будет российская армия — большой вопрос.

Источник: Telegram-канал Романа Шрайка.