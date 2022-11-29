Сколько ракет у путина и сколько обстрелов Украины еще ждать: простой арифметический подсчет - Роман Шрайк
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Бизнесмен и популярный блогер Роман Шрайк посчитал, сколько ракет осталось у россии и сколько массированных атак она еще может совершить по украинским городам
Про обстрелы. Давайте немного побуду арифметическим экспертом.
С 10 октября, когда рашисты принялись целенаправленно уничтожать украинскую энергетическую инфраструктуру, было 6 массовых обстрелов:
10 октября, 11 октября, 22 октября, 31 октября, 15 ноября, 23 ноября.
Как можно увидеть, чаще всего промежутки между обстрелами составляют 8-15 дней.
22 ноября Минобороны опубликовало данные об остатках, расходе и производстве ракет.
Россия ведет обстрелы энергетической инфраструктуры в основном тремя видами ракет: Калибр, Х-101, Х-555. Поэтому имеет смысл сосредоточиться на них.
• Перед вторжением у них было 500 Калибров, 144 Х-101, 300 Х-555.
• На 18 ноября оставалось 229 Калибров, 132 Х-101, 150 Х-555.
• Х-555 они уже не производят, а Калибров и Х-101 за 9 месяцев сделали по 120 штук (по 13 штук в месяц).
• Исходя из информации ГУР МО, 30% ракет они должны держать в резерве. Это не касается уже не производящихся Х-555. То есть количество Калибров и Х-101 не должно падать ниже 150 и 43 штук.
Считаем.
На 18 ноября в сумме оставалось 511 ракет, используемых для обстрелов энергетической инфраструктуры. 67 было израсходовано во время атаки 23 ноября. 193 нужно держать в качестве НЗ.
Это значит, что "под рукой" у Путина 251 ракета.
То есть можно 5 раз обстрелять энергоинфраструктуру 50-ю ракетами.
Если стрелять с периодичностью раз в 12 дней, то это 2 месяца обстрелов.
За эти 2 месяца российская военная промышленность исторгнет из себя еще около 50 рекет. То есть хватит еще на один 50-ракетный обстрел.
Итого. Россия способна провести 6 обстрелов за 2-3 месяца с залпами по 50 ракет за раз. После чего сможет выпускать только 26 свежесделанных ракет за месяц.
Финальные ремарки:
• Напомню, что не военная аналитика, а арифметическая. Линейное продолжение того, что мы уже видели. А жизнь и война, как правило, не линейны.
• Эта арифметика показывает, что у нас 6 обстрелов энергетической инфраструктуры позади и может быть еще столько же впереди.
• Нет, это не значит, что они смогут все уничтожить. Не смогут. Зиму мы с проблемами, но переживем. А вот в каком состоянии через 3 месяца будет российская армия — большой вопрос.
Источник: Telegram-канал Романа Шрайка.
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