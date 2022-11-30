Экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и бывший глава Луганской ОВА Георгий Тука специально для "Телеграфа" оценил дальнейшие перспективы войны в Украине

Украина переживает 280-й день с начала широкомасштабного российского вторжения. Впереди у нас – военная зима с ожесточенными боями, прежде всего, на Донбассе, где оккупанты, несмотря на огромные потери, пытаются наступать.

Впрочем, на фронте, с моей точки зрения, в ближайшие две-три недели не стоит ожидать радикальных изменений. С одной стороны – погода этому не способствует. С другой – после того как россияне оставили Херсон, им необходимо некоторое время, чтобы реализовать перегруппировку своих сил, подтянуть резервы, военную технику на другие направления, где они планируют осуществлять какие-то активные боевые действия. Прежде всего – на Донбасс.

Соответственно – это же время и для тех же целей требуется Вооруженным силам Украины. Те подразделения, которые были задействованы в освобождении Херсона, сейчас, выйдя на рубеж Днепра, получили возможность для некоторой передышки. Нашим ребятам тоже нужно переформатирование, обновление личного состава, военной техники, пополнение запасов.

Именно поэтому примерно до середины декабря каких-то чрезвычайных событий на фронте с той или иной стороны ожидать не приходится.

Что касается мировой арены. Я бы очень хотел, чтобы в рамках НАТО, наконец, были приняты решения об усилении военной поддержки Украины. Это касается бронетехники, авиации и средств ПВО.

К сожалению, та дискуссия, которая сейчас происходит между Германией, Польшей и США в данном контексте, свидетельствует о том, что какого-то радикального (нужного нам) решения в ближайшее время в этом плане ожидать не приходится.

Скорее всего, будет принято решение и начнется быстрая его реализация в контексте поддержки украинской инфраструктуры, пострадавшей от массированных ракетных ударов со стороны рф. Будут предоставлены дополнительные генераторы, прочие средства поддержки нашей энергетики.

А в военном плане, увы, не ожидаю принятия прорывных для нас решений. Хоть очень хотел бы ошибиться.

Не вижу ничего экстраординарного в заявлениях о необходимости создания международного трибунала по военным преступлениям рф.

Речь об этом ведется достаточно давно. Конечно, важно на международном уровне осудить действия российских властей – не того или иного конкретного преступника (путина или шойгу), а именно как политическое явление.

Возможно ли в кратчайшем будущем создание данного трибунала? Я скептически к этому отношусь. Даже если удастся его создать, надо отдавать себе отчет, что работа подобного судебного органа может длиться годами. У нас есть пример трибунала по сбитому летом 2014 года над Донецкой областью пассажирскому "Боингу". Восемь лет длился процесс – и он еще не окончен, несмотря на то, что недавно вынесены определенные приговоры.

Так что ожидать стремительного решения от спецтрибунала по россии я бы не стал. Но создавать его, конечно, надо.