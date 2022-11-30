Офицер Армии обороны Израиля, военный аналитик Игаль Левин объяснил заявление Урсулы фон дер Ляйен об украинских потерях в войне

По поводу заявления Урсулы фон дер Ляйен про украинские потери в 100К военных. Да, хотя она и произнесла killed, но она имела введу именно потери.

Потому что эту цифру озвучивал и Пентагон недавно. Если допустить 100К убитых, то с учетом соотношения потерь в ВСУ примерно 1 к 4-5, то у нас выходит полмиллиона потерь, а это просто технически невозможно на этом этапе войны. Так что речь идет именно про потери.

Напомню в сотый раз, что потери — это и убитые, и раненые, и пропавшие без вести, и дезертиры, и пленные. Это все вместе взятое.

Как трактовать потери в этой войне? Дам вам простую формулу. Пользуйтесь ей. Медицинское обеспечение у ВС РФ (и ее прокси сил) намного хуже нежели чем у ВСУ. У русских соотношение убитых к раненым 1 к 3, у украинцев это, как я уже отметил выше, 1 к 4-5 (1 убитый на 4-5 раненых).

Теперь берем лабораторное число в усредненных 100К потерь. При формуле в 1 к 3 у вас будет 25К убитых и 75К раненных. При формуле 1 к 4 у вас будет 20К убитых и 80К раненных. Как видим, потери одинаковые, но количество погибших в первом случаи больше нежели чем во втором.

У Израиля в последних воинах и операциях соотношение погибших и раненных вообще в районе 1 к 6-9, то есть при общих высоких потерях, число погибших невелико.

Что до потерь у русских (ВС РФ, Росгвардия, боевики ОРДЛО, всякие вагнеровцы и тд.), то я думаю, что потери уже в районе 200К, может, больше. Это созвучно и с заявлением Пентагона, который осторожно, но сказал, что потери более 100К (это очень удобная формулировка, может 110К, а может 190К).