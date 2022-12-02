Соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий специально для "Телеграфа" рассказал, по какой причине у нас до сих пор действовала церковь, которая подчиняется Москве

В начале декабря в Украине произошло то, что должно было случиться уже давно. Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым вводится в действие решение СНБО о запрете религиозных организаций, подчиняющихся Русской православной церкви (РПЦ).

Речь идет о храмах, монастырях и лаврах, которые по документам до сих пор считаются принадлежащими представителям Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата (МП).

Это решение вызревало, напрашивалось годами. Но лучше поздно, чем никогда.

УПЦ МП – реальная проблема, это было очевидно.

Я Павла Лебедя, настоятеля Киево-Печерской лавры (УПЦ МП) по прозвищу Паша-Мерседес, знаю еще с 1997 года. Тогда он на одном фуршете рассказывал, что украинского языка не существует. Мол, это просто наречие.

И подобные месседжи в своих проповедях такие люди внушали десятилетиями, принося вред Украине. Оболванивали население. Пропагандировали. Колоссально влияли на старшее поколение, на пресловутых бабушек.

Когда ФСБ заводило сюда свою агентуру, естественно, что акцент делался на монастыри, на храмы УПЦ МП. Они находятся в отдельном, не подконтрольном государству статусе религиозных общин. И действовали совершенно вне поля зрения наших соответствующих органов. При этом тупо подчиняясь ранее (думаю, теперь тоже) патриарху РПЦ.

Примеров коллаборации священников УПЦ МП с 2014 года – огромное количество. Они оказывались наводчиками, пропагандистами, встречали хлебом-солью российских оккупантов, благословляли их "на ратные подвиги" и так далее. И в 2022-м таких деяний с их стороны стало в разы больше.

После того, как СБУ возглавил Малюк, Служба демонстрирует куда более решительные действия по искоренению российской агентуры. Без личной инициативы, учитывая, как наш политический класс повязан со всякими религиозными течениями (часть политиков до сих пор являются прихожанами УПЦ МП), ничего не случилось бы. Ранее демонтировать эту российскую структуру в Украине боялись, потому что у нее всегда хватало защитников. Я лично знаю политиков, которые и сейчас воспримут такой шаг СБУ, СНБО, президента – как некую трагедию. Некоторые, возможно, боялись проклятий, отлучения от церкви и чего-то в таком роде. У нас, к сожалению, всё еще много в политическом классе людей не то что недостаточно культурных, но и вовсе безграмотных, истово верующих, которым можно вбить в голову всё, что угодно.

То, что у нас до сих пор действовала церковь, подчиняющаяся Москве, показывает определенное общественное лицемерие Украины. Мы просим весь мир порвать с россией, а у самих в центре столицы сидит фактически боевой отряд врага, поющий славу стране-агрессору.

Так что всё, что сейчас делается в Украине в отношении ОПЗЖ, УПЦ МП, надо было делать раньше, еще с 2014 года. Удивительно, что после аннексии Крыма и оккупации части Донбасса откровенно вражеские структуры продолжали существовать в нашей стране.