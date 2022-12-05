Известный журналист Денис Казанский высказался про "бавовну" на российских аэродромах под Саратовом и Рязанью:

Насколько же красиво и профессионально воюет Украина в сравнении с российскими военными преступниками.

В ответ на террор мирного населения Украины удары наносятся строго по военным объектам в тылу врага, которые считались в РФ неуязвимыми. Каждый удар помимо военного эффекта имеет и медийный эффект, вызывая визг и истерику пропагандистов.

Могли бы ВСУ направить беспилотник в жилой дом и убить гражданских, как это недавно сделали россияне в Киеве? Конечно могли. И 800 километров до Энгельса не нужно было бы лететь. Но Украина не воюет с гражданскими, даже если они и скоты.

А вот Россия так воевать не может. Поэтому ей остается только терроризировать мирное население и обстреливать гражданские объекты, пытаясь вызвать гуманитарную катастрофу. Если ВСУ бьют по военным объектам, то целью ВС РФ являются самые беззащитные люди, на которых сильнее всего отразится разрушение гражданской инфраструктуры — дети, старики, инвалиды.