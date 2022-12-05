Укр

Новый ракетный удар по Украине. Что бросается в глаза - Александр Коваленко

Автор
Александр Коваленко Александр Коваленко
Дата публикации
Читати українською
Автор
1552
Фрагменты ракеты Новость обновлена 05 декабря 2022, 20:41
Фрагменты ракеты

Военный обозреватель и блогер Александр Коваленко рассказал, о чем говорит разнообразие запущенных по Украине ракет

Две с половиной недели спустя РОВ (российские оккупационные войска, — ред.) осуществили массированный удар по территории Украины 70 ракетами, 60 из которых были сбиты нашей ПВО.

Оккупанты применили 38 крылатых ракет Х-101/Х-555, 22 крылатые ракеты "Калибр", неожиданно 3 ракеты Х-22, которые на моей памяти не применялись уже как месяца три, 6 авиационных ракет Х-59 и 1 противорадиолокационную Х-31П.

В глаза бросается разнообразная номенклатура ракет, направления, локации и средства пуска. Так же, второй по приоритетности была морская компонента, чего также давно не наблюдалось.

Сухой итог.

Этот удар мы переживём. Восстановление инфраструктуры займёт больше времени, но это временные трудности. А ракетные рефлексии РОВ, не собравшей для данного удара унифицированной номенклатуры говорят о многом.

И, конечно же, 60 из 70 это отличный результат. Слава нашей ПВО!

Источник: пост Коваленко в телеграм-канале.

Info Icon

Мнения, высказанные в рубрике блоги, принадлежат автору.
Редакция не несет ответственности за их содержание.

Теги:
#Обстрелы #Блог #Александр Коваленко