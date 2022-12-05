Новый ракетный удар по Украине. Что бросается в глаза - Александр Коваленко
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Военный обозреватель и блогер Александр Коваленко рассказал, о чем говорит разнообразие запущенных по Украине ракет
Две с половиной недели спустя РОВ (российские оккупационные войска, — ред.) осуществили массированный удар по территории Украины 70 ракетами, 60 из которых были сбиты нашей ПВО.
Оккупанты применили 38 крылатых ракет Х-101/Х-555, 22 крылатые ракеты "Калибр", неожиданно 3 ракеты Х-22, которые на моей памяти не применялись уже как месяца три, 6 авиационных ракет Х-59 и 1 противорадиолокационную Х-31П.
В глаза бросается разнообразная номенклатура ракет, направления, локации и средства пуска. Так же, второй по приоритетности была морская компонента, чего также давно не наблюдалось.
Сухой итог.
Этот удар мы переживём. Восстановление инфраструктуры займёт больше времени, но это временные трудности. А ракетные рефлексии РОВ, не собравшей для данного удара унифицированной номенклатуры говорят о многом.
И, конечно же, 60 из 70 это отличный результат. Слава нашей ПВО!
Источник: пост Коваленко в телеграм-канале.
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