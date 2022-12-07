Бизнес-вумен Олеся Остафиева — о высочайшем уровне доверия к армии в Украине

Иногда для того, чтобы изменить репутацию к лучшему, нужно много лет, денег и медиапланов. А иногда достаточно одного дня и одного поступка. Уже девять месяцев ВСУ – главный герой в каждом доме.

Я часто помню январь 2014 года. В разгаре был Майдан, полиция и военные были для народа "по ту сторону баррикады", а уровень доверия к государству, к армии и правоохранителям "пас задних". В те времена наибольшее доверие по социологии имела церковь.

Я остановилась на светофоре, а передо мной стоял автомобиль, в кузове которого сидели военные, молодые ребята. Они рассматривали меня сквозь автомобильное стекло, а я, чтобы обозначить свое отношение к ним, поправила украинский флаг, висевший у меня на зеркале. Ребята переглянулись, мой месседж они поняли. Между украинской армией и украинскими гражданами была пропасть недоверия. А потом наступило лето 2014-го, и отношение людей кардинально изменилось. А потом наступил февраль 2022-го, и уровень доверия к ВСУ взлетел до небес, а над видео, где наших бойцов встречают жители освобожденных городков и сел, можно плакать часами.

Иногда для того, чтобы вернуть доверие и репутацию, не нужны годы работы и медийные бюджеты. Надо "немного" — совершить подвиг и удивить весь мир. Украинские военные это смогли. Низкий поклон всем, благодаря кому мы сегодня живем в свободной независимой стране. Некоторые из нас потеряли дома и все прошлое. Но мы не потеряли будущее. И это будущее на своих плечах удержали для нас ВСУ, — пишет Олеся Остафиева.