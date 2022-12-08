Телеведущий, продюсер Игорь Кондратюк специально для "Телеграфа" рассказал об исторических параллелях и направлениях наступления ВСУ

Никто не знает, какой будет эта зимняя война. Генштаб МО Украины, конечно, планирует, но точно вам никто не скажет. Насколько я хорошо учил историю в школе, для оккупантов зима всегда намного сложнее, чем для защитников.

Вспомните хотя бы поражение Гитлера зимой 1942 года в СССР и Наполеона в россии 1812 года. То же ожидает, надеюсь, российских фашистов в степях Украины.

Горячими точками, кроме Бахмута, хочу видеть Запорожское направление и север Херсонской области. В смысле – ВСУ будут оттуда выгонять врага.

Дипломатически Украина уже победила. россию как агрессора поддерживают менее десятка маргинальных с точки зрения мировой политики стран – сателлитов рф, точнее – ее денег. Не исключаю, что само российское фашистское государство будет бежать с международных дипломатических площадок, как бежит его представитель в ООН при ярких обвинительных выступлениях представителя Украины Кислицы.

Победим! Дай Бог, чтобы – быстрее и с наименее возможными потерями…

Думаю, даже вторая, третья или другие волны мобилизации российского пушечного мяса уже не так страшны, как те первые десятки тысяч военнослужащих, которые пошли на нас 24 февраля. Почему? Потому что ВСУ уже слишком "проредили" российскую военную технику – танки, самолеты, вертолеты, БТРы и прочее. На чем новые "чмобики" будут воевать?

Тем более, что на их подготовку требуется время и средства. Конечно, в россии, где жизнь человека ничего не стоит (а особенно – в российской армии!), людей сразу из военкоматов могут бросить на передовую. Но я не думаю, что россияне насколько тупы и зазомбированы, чтобы не начать сопротивляться этой очевидной мясорубке, в которую их кинут.

Украинское же сопротивление зависит исключительно от поддержки оружием нас нашими западными партнерами. Так как личного состава хватает. И министр обороны Резников даже сказал, что среди добровольцев есть очередь. Поэтому – ВСУ всех оккупантов сотрет в порошок!

P. S. Я прекрасно знаю, что собственные имена пишутся с большой буквы, но рука не поднимается писать с большой буквы название страны-агрессора. Поскольку агрессор по определению – низкое уродливое существо…