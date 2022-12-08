Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда специально для "Телеграфа" дал оценку новым заявлениям российского диктатора

Чередой новых заявлений в ракурсе украинско-российского противостояния разразился путин.

Среди прочего, признал, что война против Украины, которую в рф продолжают называть "специальной военной операцией", – это длительный процесс. Похвастал, что сумел оккупировать чужие территории. Продолжит "размахивать" ядерной дубинкой, якобы исключительно в целях защиты интересов россии.

Показательно, что путин общался с представителями так называемого "Совета по правам человека", в котором собрались так называемые "правозащитники", просто ставшие аудиторией для выступления российского диктатора.

Заявления путина направлены сейчас исключительно на внутреннюю аудиторию. По моему мнению, это важный элемент демифологизации россии. По той простой причине, что лидер ядерной державы, который долго рассказывал о второй армии мира, теперь вынужден признавать, что врал своим соотечественникам. При этом продолжая забрасывать их новым враньем.

Возможно, этого не понимают в россии. Но в цивилизованном мире все уже всё прекрасно понимают. И всё, что говорит путин, считают враньем.

И когда сперва начальник российской Службы внешней разведки сергей нарышкин рассказывает о якобы видах Польши на украинские земли, а потом это же повторяет путин – это свидетельствует о том, что они или передали друг другу эту мифическую информацию половым путем (потому что такое невозможно выдать без толики критического мышления), или это понимание Кремлем будущей всё более жесткой линии в отношении россии со стороны правящей польской партии "Право и справедливость".

Что касается очередных заявлений о вероятном применении ядерного оружия, то, чем больше путин делает подобные, тем смешнее он становится. В ситуации, которая сложилась на данный момент, он должен бы не сотрясать воздух очередными заявлениями, а демонстрировать успехи российской армии. Однако с этим – существенные проблемы. И путину приходится просто врать снова и снова, угрожать снова и снова, выглядя при этом всё более жалким.