Украинский журналист и эксперт Defense Express Иван Киричевский рассказал о факторах, которые определят дальнейшие события на фронте

Дальнейшие события на фронте будут определять два фактора: логистика и погода.

– Все усилия российских оккупационных войск так или иначе направлены сейчас на то, чтобы защитить свои логистические коммуникации. И здесь речь не только об условной "линии" Сватово-Кременной, которая уже под угрозой "перерезания" от ВСУ.

Но также – подготовку рашистов к обороне Мелитополя, где у них "сходится" важный логистический узел между временно оккупированными Крымом и Донбассом.

О постоянных и бессмысленных попытках орков "проломить" оборону ВСУ возле Павловки, чтобы снять угрозу "прилетов" по железной дороге во временно оккупированном Волновахе. Да и попытка россиян хоть где-то "подвинуть" фронт под Бахмутом — из той же серии, потому что оккупантов яростно беся "окурки", регулярно прилетающие на колеи и нефтебазы во временно оккупированном Донецке.

Россияне вынуждены буквально цепляться за каждую свою "логистическую артерию" после потери "Крымского моста". По проектной мощности "Крымский мост" был рассчитан на поток до 35 тысяч тонн грузов в день, в том числе военных, то есть до 25 "полнокровных" железнодорожных эшелонов в сутки.

А теперь рашистам приходится "распиливать" этот трафик по разным направлениям, например – что-то везти по Арабатской косе в временно оккупированный Мелитополь, что-то везти десантными кораблями из Новороссийска в временно оккупированный Мариуполь, и все равно. Все равно логистика рашистов не справляется с подвозом всего необходимого – где-то им патронов не хватает, где-то зимнюю форму или хари не подвезли. Хотя казалось бы, что в сутки на один рашистский БТГр нужно минимально только 14 грузовиков с едой, горючим и боеприпасами.

Представим, как логистическая система оккупантов начнет "колоться", когда дорога между Сватовым и Кременной снова окажется в наших руках. Или когда над Мелитополем снова поднимется флаг Украины. Или когда фронт начнет двигаться в сторону Волновахи. Тем более, как видим, именно для таких целей сейчас и в перспективе работают Силы обороны Украины.

Фактор погоды выглядит прозаичным, но определяет многое.

В последние несколько недель рашисты "забрасывали" позиции наших войск своим "пушечным мясом" именно потому, что из-за раскислой почвы у наших механизированных подразделений маневр был ограничен, соответственно — "чмобики" могли более или менее выполнять задачу "сковывания" наших подразделений. Но теперь минусовая температура держится стабильно, почва подмерзает, и это открывает определенное пространство возможностей для наших механизированных частей.

Российские оккупанты полагались на метеорологический прогноз, по которому почти всю зиму температура будет держаться на уровне нуля, почва будет размокшей. Поэтому орки взялись за безнадежный проект строительства разветвленной сети "укреплений" на временно оккупированной территории Украины, где первой линией идут "зубы дракона", второй — окопы для личного состава. Расчет у врага был такой: если "чмобиков" все равно не хватает для надежного "бетонирования" обороны вдоль всей линии фронта, "пирамидки Вагнера" и грязи помогут. Но нит – земля начала замерзать, россияне не успели по темпам, их проект строительства "укреплений" ожидаемого сдерживания действий ВСУ не даст.

В контексте уничтожения вражеских укреплений – у нас же не только начали производить собственные 152-мм снаряды, но и продолжают свои реактивные огнеметы РПВ-16 для выжигания орков. А союзники поставляют нам системы М58, аналогичные системе УР-77, да еще некоторые другие важные вещи.

Зима действительно обещает быть самой сложной за последнее 30-летие, но принесет и новые победы Украине.