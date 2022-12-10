Директор Berta Communications, офицер Первой отдельной бригады спецназначения им. Ивана Богуна, политтехнолог Тарас Березовец специально для "Телеграфа" оценил тиражирующиеся заявления о необходимости украинско-российских переговоров:

Очевидные тезисы о необходимости переговоров в следующем году активно тиражируется сегодня западными СМИ, а также политиками уровня президента Франции – Макрона.

Активная попытка усадить Украину и россию за стол переговоров точно будет предпринята в 2023 году, возможно даже в конце нынешней зимы. В крайнем случае – весной. Всё чаще звучат тезисы, что война прекратится в 2023-м.

Это свидетельствует о том, что будут попытки договориться.

По факту это будет означать перемирие. путин от своих планов не отказывается. Ему выгодна остановка войны лишь для того, чтобы переподготовиться, перевооружиться для нового вторжения. На что необходимо год-полтора. А потом он обрушится на Украину с новыми силами. Понятно, что нас такой вариант не устраивает. И всё же, есть процентов 50, что война может быть "заморожена" на тех рубежах, где на момент договоренностей окажутся Украина и россия.

Возможно, к тому моменту мы сможем полностью освободить Херсонскую и Запорожскую области, выйдя на побережье Азовского моря. Однако Крым и большая часть Донбасса останутся под оккупацией.

То, что сейчас подобные тезисы озвучивается президент Зеленский, говорит о том, что с ним активно работают американцы. После обмена баскетболистки сборной США Бриттни Грайнер, осужденную в рф по обвинению в хранении наркотических средств, на одиозного "торговца смертью" – российского предпринимателя Виктор Бута, отбывавшего наказание в американской тюрьме за незаконную торговлю оружием, понятно, что переговорные дорожки между Вашингтоном и Москвой, о которых мы догадывались, остались. И по этим дорожкам (непубличным), коммуникация идет. В первую очередь, по линии директора ЦРУ Бернса, который встречался недавно в Анкаре с главой Внешней службы рф – нарышкиным, а также по линии советника президента США по национальной безопасности – Салливана.