Просто проигрыша Украине уже будет мало, россию поставят на колени - Айдер Муждабаев
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Заместитель гендиректора телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев специально для "Телеграфа" оценил печальное будущее россии
Украина переживает 290-й день широкомасштабного российского вторжения. Разговоры о переговорах идут всё чаще. Вот и турецкий лидер Эрдоган анонсировал на воскресенье, 11 декабря, свои телефонные переговоры с Зеленским и путиным (по отдельности).
Единственным результатом таких бесед могут быть более эффективная работа гуманитарного (зернового) коридора, новые обмены пленными и так далее. Эрдоган уже не раз показы эффективность в этом ракурсе.
Но никакого политического результата от этих переговоров я не жду. Зеленский (и это делает ему честь) категорически отказывается разговаривать с путиным.
И всё, что остается путину – через Эрдогана просить пощады у Запада и Украины. Его самого, продолжающего нести бред, уже никто слушать не станет.
Сам путин пока этого, похоже, не понимает. Но ВСУ убедят и его, и всех русских, что им следует заткнуться – и отвалить от всего цивилизованного мира. Как этой недостране в целом, так и каждому россиянину персонально.
Пусть у себя в сумасшедшем доме, в свое рейхе, сидят и жрут друг друга. А как только высунутся – получат по наглой морде.
Даже просто проигрыша рф в войне с Украиной уже будет мало. Никто не оставит этих безумцев в покое, пока они не сдадут ядерное и другое оружие, не выплатят репарации и не встанут на колени перед всем миром, а особенно перед Украиной, вымаливая прощение за всё, что сотворили.
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