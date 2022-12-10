Заместитель гендиректора телеканала ATR, журналист Айдер Муждабаев специально для "Телеграфа" оценил печальное будущее россии

Украина переживает 290-й день широкомасштабного российского вторжения. Разговоры о переговорах идут всё чаще. Вот и турецкий лидер Эрдоган анонсировал на воскресенье, 11 декабря, свои телефонные переговоры с Зеленским и путиным (по отдельности).

Единственным результатом таких бесед могут быть более эффективная работа гуманитарного (зернового) коридора, новые обмены пленными и так далее. Эрдоган уже не раз показы эффективность в этом ракурсе.

Но никакого политического результата от этих переговоров я не жду. Зеленский (и это делает ему честь) категорически отказывается разговаривать с путиным.

И всё, что остается путину – через Эрдогана просить пощады у Запада и Украины. Его самого, продолжающего нести бред, уже никто слушать не станет.

Сам путин пока этого, похоже, не понимает. Но ВСУ убедят и его, и всех русских, что им следует заткнуться – и отвалить от всего цивилизованного мира. Как этой недостране в целом, так и каждому россиянину персонально.

Пусть у себя в сумасшедшем доме, в свое рейхе, сидят и жрут друг друга. А как только высунутся – получат по наглой морде.

Даже просто проигрыша рф в войне с Украиной уже будет мало. Никто не оставит этих безумцев в покое, пока они не сдадут ядерное и другое оружие, не выплатят репарации и не встанут на колени перед всем миром, а особенно перед Украиной, вымаливая прощение за всё, что сотворили.