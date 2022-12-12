Эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко специально для "Телеграфа" проанализировал перспективы "перемирия" с россией:

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что мирные времена для украинцев наступят уже в 2023 году.

Это нам "звоночек". Речь не о мирном соглашении, а о неких "мирных временах", что можно оценивать как отсутствие обстрелов, оно же – перемирие.

А министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью The Wall Street Journal, опубликованном 8 декабря, заявил, что часть территорий мы освободим военным путем, а часть – дипломатическим.

Категорически с этим не согласен! Никогда и ничего в отношениях с россией мы не изменим дипломатическим путем!

Даже если путин сдохнет, его преемники (будь это относительно лояльный к Западу Мишустин, условно безбашенный Пригожин или хитрый Патрушев) продолжат подобную агрессивную политику. Потому что в Конституции рф написано, что Крым – часть россии. А теперь еще и Донецкая, Луганская, Запорожская, Херсонская области Украины. И каждый, кто скажет – давайте вернем их Украине! – автоматически становится государственным изменником. Со всеми вытекающими…

Следует понимать, что российское общество будет всегда настроено на реванш. Ну, просто потому что оно так воспитано своей пропагандой. Посмотрите, к примеру, что они бредят касательно деоккупированного Херсона! Мол, "мы еще вернемся".

И если Зеленский и Кулеба говорят что-то о возможном скором мире, а также о вероятности достижения его частично дипломатическим путем – это означает только одно. Что мы, к примеру, остановимся на Чонгаре и Перекопе. И будем еще лет 20-30, а то и 70, как Япония, пытающаяся вернуть свои острова, договариваться о том, чей Крым.

Чего допускать, безусловно, нельзя! Иначе это будет недомир, за который мы со временем заплатим еще более страшной войной.