Эксперт Defense Express Иван Киричевский рассказал о том, как происходит производство ракет в россии и подробно объяснил почему украинцам все же не стоит расслабляться

Рашисты производят на треть больше ракет, чем до сих пор считалось. Потому новые ракетные удары действительно возможны.

- ГУР МОУ в лице Вадима Скибицкого заявило, что за время войны РФ изготовила 240 крылатых ракет Х-101 и около 120 крылатых ракет "Калибр", средний темп производства — до 40 ракет в месяц. И что у россиян есть запас ракет минимум на 3-5 ударов с залпом на 80-90 ракет в каждом.

В ноябре 2022 года были известны другие цифры, более "скромные" — всего 120 ракет типа Х-101 и 120 "Калибров" за все время войны.

Здесь одновременно возможны два варианта: 1) или за последние 3 недели наша разведка получила более точные данные о работе рашистского ОПК, или 2) в последние несколько недель орки форсировали производство крылатых ракет для новых обстрелов Украины.

Во всяком случае, теперь становится понятнее, почему между каждым из ударов россияне берут паузу в 1-2 недели – за это время они успевают накопить весомый арсенал в 10-20 новых крылатых ракет.

Вряд ли сейчас орки станут менять интервал для подготовки нового удара. Они действительно рассредоточивают свои стратегические бомбардировщики после "бавовны" на аэродромах "Энгельс" и "Дягилево". Но не столь масштабно, чтобы это в принципе начало "ломать" операции для российской стратегической авиации. Проще говоря – собрать десяток бомбардировщиков Ту-95МС для нового обстрела россияне все равно смогут.

Ну а пока у них продлится цикл подготовки к ракетному удару, орки и будут пытаться достреливать свой запас "летающих мопедов" в рамках своей новой тактики обстрелов энергосистемы Украины.

Будем внимательны, прислушаемся к предупреждениям и не будем игнорировать воздушные тревоги.

Источник: Facebook-страница Ивана Киричевского.