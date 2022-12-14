Военно-политический обозреватель Александр Коваленко рассказал, что происходит на фронте

Общая картина в зоне боевых действий.

Южный плацдарм.

Левобережная Херсонщина в состоянии формирования операционной зоны глубиной 10-20 км. Фактически, все условия для её формирования созданы, наблюдается процесс закрепления и усиления возможностей по огневому давлению/контролю.

Эта операционная зона выглядит весьма занимательно, особенно если учесть такое место как Кинбурнская коса, являющаяся для российской группировки на левобережке кинжалом под ребром. Командование РОВ это прекрасно понимает, но поделать с фактором косы ничего не может.

Запорожская локация в состоянии формирования условий для контрнаступления. На данный момент условия не сформированы, но возможность прострела до азовского побережья ускоряет данный процесс.

РОВ сконцентрировали в данном районе до 15 БТГр передовой линии и около 6 БТГр резерва 29-й, 35-й и 36-й ОВА.

Примечательно, что эти 6 БТГр сконцентрированы на распутье между левобережьем Херсонщины и запорожской локацией, то есть, при единовременной активизации неких действий, могут быть использованы предельно неэффективно. Очевидно, что так и будет.

Донбасский плацдарм.

Донецкая локация без существенных изменений продолжает играть блокирующую и вытягивающую ресурсы РОВ роль. В ближне и среднесрочной перспективе изменение этой роли на этом участке не следует ожидать. И как бы это бездушно не звучало, но так надо.

Фактически, именно на том, что делают наши герои в Донецкой локации будет держаться всё то, что будет сделано на остальных плацдармах. Причём речь идёт не только о сковывании ресурса противника, а и о решении ряда других, очень важных задач, о которых пока не время…

Луганщина представляет собой сформированную для контрнаступления локацию, на которой есть как огневой контроль основных логистических артерий, гипертрофированно-расширенная серая зона, так и выдохшийся ресурс подразделений 20-й ОВА ЗВО.

На этом всеобщем фоне весьма разительно смотрится критическая нехватка артиллерии у РОВ на трёх локациях, за исключением Донецкой, где её хоть не в избытке, но достаточно, для того, чтобы время от времени под Бахмутом имитировать огненный вал.

В остальном же, практически на всех локациях отмечается уверенное снижение эффективности системы управления и системы обеспечения. Ухудшается логистика и возможности по своевременной компенсации потерь, даже некачественным ресурсом в виде чмобов.

Таким образом, 3 из 4 локаций либо находятся в очень перспективном положении, либо проходят процесс дозревания, для последующего погружения в это положение.

Что может стать решающим фактором для стартового сигнала, кто знает? Только Генштаб ВСУ.

Источник: пост Коваленко в Telegram-канале