Военный обозреватель, главный редактор "Апострофа" Денис Попович специально для "Телеграфа" рассказал, чем важны одновременные интервью

Интервью Владимира Зеленского, Валерия Залужного, Александра Сырского изданию The Economist и Алексея Резникова изданию The Guardian важны не только своим содержанием, но и самим фактом своего выхода. Причем практически одновременным.

Лейтмотивом этих выступлений является обращение к западным партнерам, суть которого сводится к следующему: россия проводит мобилизацию, сколачивает новые войска, которые в перспективе 2-3 месяцев могут быть брошены в наступление.

Поэтому для того, чтобы довести дело до конца, Украине нужны более масштабные поставки вооружений и боеприпасов.

Мобилизация в россии, несмотря на все заявления кремлевских деятелей, продолжается, в январе ожидается ее новая волна. Из этих людей сколачиваются новые части, которые проходят подготовку на российских и белорусских полигонах, а потом их забрасывают на Донбасс и на север Луганской области. Все эти действия представляют собой подготовку к наступлению, о котором говорят и украинские военные руководители, и западные эксперты. Нужно много оружия, чтобы сдержать это давление. Вот об этом все эти интервью.