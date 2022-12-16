Военный обозреватель и блогер Александр Коваленко рассказал, о чем говорят падения российских ракет на своей территории

Прогнозируемый, очередной ракетный удар по Украине оккупантов, как и прошлые прошёл с весьма сомнительным результатом, а именно — восстановление энергосистемы опережает возможности РОВ по накоплению боекомплекта.

Не говоря о том, что ПВО Украины нивелирует эффект от подобных ударов на 80%-90%. То есть, КПД регулярного налёта намного ниже ожидаемых результатов и очень редко превышает 10%. А 10% назвать КПД довольно сложно, не говоря уже о чём-то большем.

Сегодняшний удар, равно как и предыдущий, продемонстрировал применение разнообразной номенклатуры ракетного вооружения, что доказывает невозможность унифицировать боекомплект. Отсутствие унификации говорит об ограниченном накопительном ресурсе.

Но, нынешний обстрел отличился от предыдущих тем, что в Волгоградской области были зафиксированы упавшие российские ракеты Х-101. На данный момент сложно сказать, были эти ракеты сбиты средствами ПВО, панически отработавших по своим же объектам или из-за некой технической неисправности.

Но если не исключать техническую составляющую, то я более чем уверен, что это ракеты из новой партии. Почему так? Да потому, что их сейчас изготавливают в авральном режиме и не проводят должного технического контроля изделий. И подтверждение тому — регулярно падающие 9М723.

Таким образом, россия не только ограничена в производственных возможностях новых ракет, но и качество выпускаемой продукции вызывает серьёзные вопросы. Ранее о качественной стороне новых партий российских постоянно говорилось, а теперь есть непосредственной доказательство.

Источник: пост Коваленко в Telegram-канале.