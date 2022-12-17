Бизнесмен и популярный блоггер Роман Шрайк рассказал, сколько еще может быть массированных ракетных атак по инфраструктуре Украины в ближайшие месяцы

Итоги подведем.

Вчера был 9-й массовый обстрел инфраструктуры:

10.10 — 80 ракет,

11.10 — 28,

22.10 — 33,

31.10 — 50,

15.11 — 96,

17.11 — 20,

23.11 — 67,

05.12 — 70,

16.12 — 76.

Последние обстрелы шли с интервалом в 11-12 дней и количеством ракет около 70.

Напомню, что С-300, которыми кошмарят приграничные и прифронтовые города, в эту статистику не попадают.

Чаще всего для целенаправленных обстрелов энергетической инфраструкруры используются крылатые ракеты Калибр, Х-101 и Х-555. Поэтому в первую очередь обращаем внимание на них.

Учитывая мои предварительные прикидки на основании данных МО и уточнение от ГУР, что РФ сейчас способна производить 40 ракет в месяц, арифметически выходит, что:

• У РФ на этот момент около 160 "свободных" Калибров, Х-101, Х-555.

• Этого хватит на два 80-ракетных залпа или три 50-ракетных, которые РФ может произвести на протяжение месяца-полутора.

• За это время будет произведено 40-60 ракет, которых хватит еще на один залп.

Итого. РФ на протяжение полутора-двух месяцев может совершить еще 3-4 залпа ракетами Калибр, Х-101, Х-555, не залезая в НЗ [неприкосновенный запас].

После чего сможет выстреливать только 40 свежепроизведенных ракет в месяц.

Примечание. Еще раз напомню, что это арифметические расчеты, основанные на данных МО и ГУР. Это не пророчество, а просто ориентир, на который можно опираться.

Источник: пост Шрайка в Telegram-канале.