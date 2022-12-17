Сколько у рф осталось ракет и сколько еще обстрелов стоит ждать: простой подсчет - Роман Шрайк
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Бизнесмен и популярный блоггер Роман Шрайк рассказал, сколько еще может быть массированных ракетных атак по инфраструктуре Украины в ближайшие месяцы
Итоги подведем.
Вчера был 9-й массовый обстрел инфраструктуры:
- 10.10 — 80 ракет,
- 11.10 — 28,
- 22.10 — 33,
- 31.10 — 50,
- 15.11 — 96,
- 17.11 — 20,
- 23.11 — 67,
- 05.12 — 70,
- 16.12 — 76.
Последние обстрелы шли с интервалом в 11-12 дней и количеством ракет около 70.
Напомню, что С-300, которыми кошмарят приграничные и прифронтовые города, в эту статистику не попадают.
Чаще всего для целенаправленных обстрелов энергетической инфраструкруры используются крылатые ракеты Калибр, Х-101 и Х-555. Поэтому в первую очередь обращаем внимание на них.
Учитывая мои предварительные прикидки на основании данных МО и уточнение от ГУР, что РФ сейчас способна производить 40 ракет в месяц, арифметически выходит, что:
• У РФ на этот момент около 160 "свободных" Калибров, Х-101, Х-555.
• Этого хватит на два 80-ракетных залпа или три 50-ракетных, которые РФ может произвести на протяжение месяца-полутора.
• За это время будет произведено 40-60 ракет, которых хватит еще на один залп.
Итого. РФ на протяжение полутора-двух месяцев может совершить еще 3-4 залпа ракетами Калибр, Х-101, Х-555, не залезая в НЗ [неприкосновенный запас].
После чего сможет выстреливать только 40 свежепроизведенных ракет в месяц.
Примечание. Еще раз напомню, что это арифметические расчеты, основанные на данных МО и ГУР. Это не пророчество, а просто ориентир, на который можно опираться.
Источник: пост Шрайка в Telegram-канале.
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