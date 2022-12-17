Эксперт Defense Express и журналист Иван Киричевский объяснил названное Валерием Залужным количество вооружения, необходимое для победы в войне

- Кажется, мы все не совсем верно поняли слова о возможном "наступлении 200 тысяч рашистов на Киев" зимой 2023 года.

Для начала, интервью Залужного The Economist – это действительно лишь составляющая цикла публикаций о ситуации на фронтах Украины, вышедшей сегодня, 15 декабря, на страницах этого издания.

Там же есть еще комментарии Владимира Зеленского как Верховного Главнокомандующего и комментарии Командующего Сухопутных войск ВСУ генерала Сырского.

Это на страницах The Economist также нужно прочесть обязательно.

Чтобы понять, что Главнокомандующий ВСУ Залужный все свои слова действительно помещал в две логические линии — "стратегический тупик РФ" и "гонка потенциалов Украины и России".

Что касается "стратегического тупика РФ", то здесь Залужный вел линию так.

На подготовку своей армии к войне против Украины россияне потратили 3-4 года. Но до начала вторжения у них были ресурсы всего на 3 месяца полноценных боевых действий.

За 3 месяца Кремль своих целей достичь не смог, был вынужден сузить "операционную зону" и сосредоточиться на Востоке Украины, и все равно потерпел фиаско в результате успеха ВСУ при контрнаступлении на Харьковщине в сентябре 2022 года.

"Частичная мобилизация" РФ, стартовавшая осенью этого года, на самом деле тоже не дает Кремлю стратегического выигрыша. Буквально – "даже если начальник Генштаба ВС РФ Герасимов отмобилизует даже 1,5 миллиона орков, все равно у россиян дела будут плохие".

И именно на этом моменте возникает предположение Залужного, что зимой 2023 рашисты могут попытаться наступать на Киев, чтобы хоть как-то выйти из "стратегического тупика".

Но заметим, что здесь Главнокомандующий ВСУ называет на самом деле три возможных направления действий орков – либо на Юге, либо в направлении города Днепр, либо в направлении Киева (одновременно все 3 дирекции россияне "не потянут").

Что касается "гонки потенциалов Украины и России", то здесь Залужный ведет линию так.

Тактика рашистов "забросать пушечным мясом" позиции ВСУ выглядит примитивно, но, к сожалению, это работает.

Так как, например, "чмобики-камикадзе" только со стрелковым оружием смогли задержать продвижение ВСУ в районах Сватово и Кременной, и бои за эти населенные пункты продолжаются уже третий месяц.

И что наиболее печально, живая масса рашистских чмобиков вполне успешно решает задачи "сковывания" и истощения частей ВСУ на фронте.

Далее возникает такая антитеза. Рассказы о плохом оснащении мобилизованных рашистов на самом деле не имеют никакого практического значения и влияния на их боеспособность, потому что орков гонит в бой страх смерти.

Чтобы ВСУ имели ресурсы на активные наступательные операции, нашему войску нужно хотя бы 300 танков, 700 БМП и 500 гаубиц. Этого должно хватить для выхода на условную "линию 23 февраля".

Насколько гигантское количество оружия нужно нашей армии, покажу так: 300 танков и 700 БМП – это все, что сейчас имеет бундесвер Германии.

А+500 гаубиц сейчас сможет дать только армия США, со своих складов хранения. (Ибо, например, передача 15 гаубиц TRF1 калибра 155 мм от Франции затянулась что-то уже на 2 месяца, и это – вся "свободная" ствольная артиллерия, которую сейчас может дать Париж).

Но здесь отдельно уточню – Залужный говорил о 200 тысячах орков как общем количестве живой силы, которую за несколько месяцев сможет подготовить РФ.

И вряд ли все эти 200 тысяч оккупантов Кремль сможет послать в наступление на Киев или Днепр, потому что "личный состав" нужен и на других направлениях.

Да, некоторый "медийный" элемент "сгущения красок" от Залужного для западной аудитории действительно имеет место. И цель такого "сгущения" проста и благородна — "сдвинуть с места" вопрос передачи необходимого вооружения для сухопутных боев. Потому что, видите ли, стоимость всего лишь 50 тысяч снарядов у лиц, принимающих решение на Западе, вызывает чуть ли не потерю сознания. А одни мысли о количестве в 1 миллион снарядов – вообще будят эсхатологические мысли в ключе "да так вся Европа без штанов останется".

Но некоторые важные тезисы для "внутренней аудитории" в Украине там тоже есть.

И это я имею в виду не только ремарку Залужного о том, что "10 генералов уволены, 1 застрелился".

Имею в виду также ремарку, что до временно оккупированного Мелитополя сейчас – 84 километра. И это при том, что у ВСУ сейчас нет дальнобойного оружия.

Моменты очень важны, потому что слишком много сейчас завышенных ожиданий в инфопространстве крутится.

Источник: Фейсбук-страница Ивана Киричевского.