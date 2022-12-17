Военный обозреватель и блогер Александр Коваленко рассказал, сколько ракет может произвести россия

Сколько россия может производить ракет? В последнее время вы часто задавались этим вопросом, не так ли? Что же, вот средневзвешенный ответ по практически каждой номенклатуре.

Начну с пожалуй на сегодня наиболее часто применяемых — авиационных крылатых ракет Х-101.

Но прежде хочу сразу пояснить, что описывая возможности рф я буду регулярно упоминать 2 фактора, технический и технологический.

Технический — расчётная возможность производственной, заводской линии.

Технологический — наличие для производства всех компонентов.

Россия имеет технические возможности по производству 3-4 ракет Х-101 в неделю и до 150 в год, но технологически этот показатель в разы меньше и составляет около 5-6 ракет в месяц. При наличии всех необходимых компонентов для сборки показатель конечно же вырастает в 2-3 раза.

Крылатая ракета "Калибр" технически может производиться в количестве до 12-15 ракет в месяц, но реальное их производство согласно технологическим возможностям не превышает 5-6 ракет, но при получении полной технологической номенклатуры они выдают вышеуказанное количество.

Ракета Х-22 — производство отсутствует и восстановлению не подлежит. В настоящее время эти ракеты изымаются с хранения, причём остались те, которые непригодны к применению. Они проходят длительные восстановительные, ремонтные роботы, после чего уже применяют по Украине.

Сегодня по Одессе были после долгого периода неприменения использованы ракеты П-800 "Оникс". Данные ракеты так же имеют технический потенциал производства 5-6 в месяц, но при наличии всех технологических возможностей. В реальности же 1-2 ракеты, либо простой.

Авиационные ракеты Х-59 производятся в количестве 2-4 в неделю согласно технической составляющей, технологически — имеют серьёзную зависимость от иностранных комплектующих, особенно её последние кодификации "МК2".

Не забываем про противорадиолокационные ракеты Х-31ПМ, которые россияне так же применяют во время ударов по территории Украины. Техническая возможность их производства до 5 в неделю, технологическая — редко когда выдают даже 1 ракету в неделю.

Исходя из этих данных можно делать выводы о том, как долго россия сможет поддерживать регулярную периодичность ударов по территории Украины, ведь потенциал складов и центров хранения не безграничный, а производственные возможности рф, как мы видим, тем более.

Но будем откровенны, ракетные удары по территории Украины до завершения войны не закончатся. Мы можем говорить лишь о перспективе увеличения сроков между ударами, а накопить БК, через 2 недели или месяц, полтора или даже 2 месяца, они всё же для очередного удара смогут.