Соучредитель партии "Демсокира", блоггер, политический деятель и младший сержант ВСУ Юрий Гудыменко о желании оставить россии "хоть что-то"

Бесят попытки и предложения "оставить россиянам хоть что-то". Крым, Донецк, Луганск, переговорная позиция, возможность сохранить лицо.

Я не хочу оставлять им ничего. Ни Крыма – а он мой. Ни Донецка с Луганском. Ни лицо. Я не хочу видеть россию в ООН, какой бы хилой ни была эта структура. Не хочу знать, что в стране частичной цивилизации осталось хоть что-то из высоких технологий. Да и вообще технологий как таковых.

Хочу, чтобы их внутренний мир пришел в полную гармонию с внешним. Чтобы они носили обувь, которую производит фабрика "Красный треугольник". Чтобы ели только то, что производит их раздолбанное сельское хозяйство. Чтобы летали не на Boeing и Airbus, а на собственных Ту и желательно в один конец.

Я хочу, чтобы их жизнь соответствовала заповедям пророка Сорокина. Косоворотки, а не Nike. Ансамбль Красной Армии, а не Queen. Смотрите на Мартиросяна в кинотеатрах, а цивилизованный мир пусть смотрит что-то другое на Netflix.

И меня откровенно бесит, что некоторые иностранные бренды под предлогом "они такие же люди как мы" зарабатывает в россии бабло (вежливо уплачивая им налоги, уходящие на оккупационную армию). Что там последнее взорвалось, Gillette и Procter&Gamble? К чертям. Зачем россиянам Gillette? У них что, нет ножей? Пусть бреются штыками. Или не бреются. Борода вполне подходит к косоворотке и лаптям фабрики "Красный треугольник".

Я считаю, что транснациональные бренды, которые остались работать в тоталитарной россии, должны столкнуться с бойкотом в Украине. А лучше еще и на Западе. И это должно относиться ко всем брендам, от бритв к прокладкам, от авто к лекарствам.

"Если у них нет хлеба, пусть едят сами себя".

Я брошу ссылку на полезного бота, который подскажет вам в магазине, работает бренд в россии или нет. Проверьте, что вы покупаете и кому вы хотите отдать свои деньги перед тем, как платить на кассе. Если бренд работает в рф, как условный "Жиллетт", то он не должен получать наши деньги. Всё очень просто.

Да, это тоже часть войны. Да, это тоже ваш вклад в нее. Да, это так работает.

Пошли они на**й.