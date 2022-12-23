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Принудить путина к уступкам сможет только одно: готова ли Украина к миру с россией - Евгений Магда

Автор
Евгений Магда Евгений Магда
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путин пока не демонстрирует готовности сесть за стол переговоров Новость обновлена 23 декабря 2022, 13:59
путин пока не демонстрирует готовности сесть за стол переговоров

Директор Института мировой политики, политический эксперт, автор книги "Гибридная война" Евгений Магда специально для "Телеграфа" рассказал о возможности переговоров с Кремлем

Издание The Wall Street Journal, анализируя результаты визита украинского президента Владимира Зеленского в США, сообщило, что в Украине прорабатывают варианты мирного окончания полномасштабной войны. Отмечается, что некий "мирный план" с четким перечнем пунктов могут презентовать в феврале, к годовщине начала полномасштабного вторжения рф.

Думаю, украинская позиция в переговорном кейсе очевидна. А именно – восстановление территориальной целостности нашей страны как необходимое условие для диалога. Все прочие опции не будут рассматриваться по той простой причине, что граждане Украины этого не воспримут.

И украинское политическое руководство это четко понимает.

У США есть интерес выступить в роли модератора или посредника в таких переговорах. Но на посредничество претендуют и французский президент Макрон, судя по его последним заявлениям, и турецкий лидер Эрдоган, и австрийский канцлер Нехаммер.

Однако для того, чтобы в чём-то посредничать, необходимо, чтобы стороны конфликта хотели переговоров. За россией такого желания не прослеживается. Она всячески демонстрирует неготовность к переговорам о справедливом мире. А только такой устроит Украину.

Лишь дальнейшие успехи сил обороны Украины могут вынудить рф сесть за стол переговоров. По состоянию же на сегодня сигналы, идущие из страны-агрессора, не демонстрируют готовности к переговорному процессу.

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Теги:
#Украина #Россия #Переговоры #Война #Владимир Зеленский #Евгений Магда #ВСУ