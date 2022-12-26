Почему российская армия посыплется уже в 2023 году - Виктор Бобыренко
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Эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко специально для "Телеграфа" дал прогноз на будущий год
Началась последняя неделя этого тяжелейшего для Украины года. Можно сделать определенные выводы и прогнозы.
Главное – украинское общество готово продолжать борьбу. Подавляющее большинство – за войну до победного конца.
Без всякого там "договориться посередине". Похоже, рейтингозависимый Зеленский это тоже понял.
У нас есть тыл для того, чтобы бороться. И наш тыл – это вся Западная цивилизация. То, что мы называем Западным миром. В уходящем году мы получили десятки миллиардов долларов от США и Европы, в будущем также получим – соответствующие решения уже приняты. Как и решения по увеличению поставок в Украину новейших систем вооружения.
Нет сомнений, что 2023 год будет сложным, что бюджет мы сами наполнять будем не в состоянии, что война продолжится. Как нет сомнений и в том, что мы выстоим. И победим.
Любые армии и общества устают. Будет уставать и российская армия, и российское общество.
Мотивация для российских военнослужащих сейчас – это деньги и "боевое солдатское братство". Первых в бюджете страны-агрессора становится всё меньше. Как и "братства" в рядах армии, разбавленной зэками, принудительно призванными "чмобиками" и так далее.
У нас кроме двух вышеназванных традиционных мотивацией есть более важные. За спинами украинских воинов – их города, их дома, их родные. К тому же у нас в разы выросла уверенность в себе. Наша армия поняла, что мы можем побеждать "вторую армию мира", что мы сильнее не только по духу, но и по умению воевать.
Прогнозирую, что российская армия посыплется. Скорее всего – в феврале-марте, после наших очередных контрнаступательных операций на юге или востоке. Ну а если армия агрессора каким-то чудом устоит после этого, то окончательное ее падение произойдет осенью.
Мы точно отодвинем в будущем году россиян до линий 23 февраля 2022 года. Хотелось бы, конечно, чтобы мы их вообще вышибли со всей территории Украины, включая Донбасс и Крым. Но не факт, что это случится в будущем году. Впрочем, этого тоже нельзя исключать.
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