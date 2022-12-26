Эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко специально для "Телеграфа" дал прогноз на будущий год

Началась последняя неделя этого тяжелейшего для Украины года. Можно сделать определенные выводы и прогнозы.

Главное – украинское общество готово продолжать борьбу. Подавляющее большинство – за войну до победного конца.

Без всякого там "договориться посередине". Похоже, рейтингозависимый Зеленский это тоже понял.

У нас есть тыл для того, чтобы бороться. И наш тыл – это вся Западная цивилизация. То, что мы называем Западным миром. В уходящем году мы получили десятки миллиардов долларов от США и Европы, в будущем также получим – соответствующие решения уже приняты. Как и решения по увеличению поставок в Украину новейших систем вооружения.

Нет сомнений, что 2023 год будет сложным, что бюджет мы сами наполнять будем не в состоянии, что война продолжится. Как нет сомнений и в том, что мы выстоим. И победим.

Любые армии и общества устают. Будет уставать и российская армия, и российское общество.

Мотивация для российских военнослужащих сейчас – это деньги и "боевое солдатское братство". Первых в бюджете страны-агрессора становится всё меньше. Как и "братства" в рядах армии, разбавленной зэками, принудительно призванными "чмобиками" и так далее.

У нас кроме двух вышеназванных традиционных мотивацией есть более важные. За спинами украинских воинов – их города, их дома, их родные. К тому же у нас в разы выросла уверенность в себе. Наша армия поняла, что мы можем побеждать "вторую армию мира", что мы сильнее не только по духу, но и по умению воевать.

Прогнозирую, что российская армия посыплется. Скорее всего – в феврале-марте, после наших очередных контрнаступательных операций на юге или востоке. Ну а если армия агрессора каким-то чудом устоит после этого, то окончательное ее падение произойдет осенью.

Мы точно отодвинем в будущем году россиян до линий 23 февраля 2022 года. Хотелось бы, конечно, чтобы мы их вообще вышибли со всей территории Украины, включая Донбасс и Крым. Но не факт, что это случится в будущем году. Впрочем, этого тоже нельзя исключать.